Arriben els antivirals en pastilla per a controlar la Covid

Hi ha països que estan aplicant la tercera dosi a la població en general, però ja en països que no com és el cas d'Espanya. Per saber com està la situació del mateix parlarem amb el vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia i pediatra, Dr. Ferran Moraga Llop.



- Quan vas pel carrer fa la sensació que hagi passat la pandèmia.



La veritat és que anem molt millor la qual cosa no vol dir que ens relaxem amb les mesures de prevenció, vacunació i mascareta en espais tancats.



- Hi ha països que estan aplica la tercera dosi a la seva població en general i d'altres que no, quin és el criteri que segueixen?



No hi ha cap criteri científic o evidència científica en aquest moment respecte a una tercera dosis indiscriminada a tota la població. És veritat que a Israel estan administrant la tercera dosi a tota la població partir dels dotze anys sense tenir cap evidència científica i això no vol dir que d'aquí a un any l'administrem nosaltres també. Crec que és molt important donar aquesta tercera dosi a les franges d'edat que ho necessiten, hem de pensar que a molts països del món ho necessiten veritablement i no reben aquestes vacunes i si no vacunem a tot el món, no estarem protegits correctament malgrat que tinguem una alta taxa de cobertura vacunal.



- Com més circuli el virus més possibilitats de mutació hi ha?



Encara que no sembla probable que sí que és possible a més a més les vacunes tenen acció contra les variants, però pot haver-hi una que s'escapi d'aquesta protecció vacunal.



- Quina és la situació de la variant delta plus a Catalunya?



En aquest moment a Catalunya hi ha un número molt petit de variants, de moment al regne unit la xifra sonda un 10% de variants delta plus, però no oblidem que cada dia arriba gent del regne unit i és un mecanisme de l'expansió de la variant molt fàcil.