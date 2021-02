Arribarem a la inmunitat de grup a l'estiu d'aquest any?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de la realitat actual de la vacunació amb Rafael Vilasanjuan, director d'analisi i desenvolupament de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Vilasajuna ha parlat de quan tinguem més de dues vacunes: “Quan s'aprovin més, multiplicarem per cinc, per deu, la capacitat de vacunació. Però caldrà tenir els mecanismes preparats, hem de preparar-nos per a una campanya complexa. Vacunarem tot l'any”. Respecte a la inmunitat de grup ha comentat:” Això que a l'estiu estarà el 70% de la població espanyola immunitzada, ho veig difícil, per no dir impossible. Començarem a notar aviat l'efecte de les vacunes, això sí, però d'aquí a la immunitat de grup”. Sobre el final de la pandèmia: “No la veig fins a caps d'any o el 2022. I la global, fins al 2022 o 2023”. Sobre la negociació amb les farmacèutiques: “ És cert que la UE va negociar més tard, però ha pactat diverses vacunes. A Espanya, malgrat els problemes, s'ha vacunat a 1,4 milions de persones; molts països no han vist ni una dosi. Vacunen uns 40 països de renda alta i alguns de mitjana posen la injecció russa o xinesa a canvi de donar dades al fabricant. Cap país de renda baixa ha començat”. De l'actitut dels polítics: “Els polítics senten impotència, com la resta de societat. Mai els polítics occidentals van pensar que una malaltia infecciosa pogués tenir l'impacte d'aquesta epidèmia. Les mesures que han d'adoptar van contra criteris de benestar, progrés econòmic, mobilitat o relacions socials i això els posa en una situació complicada .Les companyies van donar xifres de producció en un any molt inflades i en l'àmbit polític es van prendre com a realistes i no ja a un any vista”. Rafael Vilasanjuan tambè ha explicat que és el “nacionalisme de les vacunes”.