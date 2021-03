Arriba la vacuna de Janssen

La vacuna és un pas necessari i imprescindible per sortir de la pandèmia de la covid-19. Tot el focus està posat en les vacunes que ja funcionen i les que vindran. Una que ha estat aprovada recentment és la Janssen amb la que només cal una dosi i l'altra notícia, que no és tan positiva, és la vacuna AstraZeneca, les vacunacions s'han suspès en nou països, presumptament provocaven trombosis tot i que encara no està demostrat. Parlarem amb el Xavier Ureta, professor de la universitat de Girona i director mèdic de giromèdic.

Hi ha relació entre les trombosis i la vacuna AstraZeneca?

<< Parlar ara d'aquest tema és parlar d'incerteses, no podem assegurar res, de fet AstraZeneca és la vacuna que ha vacunat a centenars i fins i tot milions de persones en tot el món. S'han trobat alguns efectes secundaris que es poden arribar a vincular amb la vacuna, però s'han pogut vincular de manera directa i científica. Recordem que la vacuna de Pzifer, també va ser intervinguda durant uns dies perquè va generar un dubte sobre un efecte secundari. Quan tries un fàrmac o una vacuna és relativament fàcil que pugui succeir i molt difícil demostrar que hi ha un refús.>>

Quan és fan aquestes proves de seguretat que van per fases, podria haver detectat efectes secundaris com una trombosi?

<< Efectivament, a la tercera fase vol dir que s'està provant en humans. No obstant això, fa uns anys es va comercialitzar una medicina per al colesterol que la prenia més de la meitat dels catalans i al cap d'uns anys d'haver-la comercialitzat van haver de retirar-la perquè provocava problemes cardíacs. Per molta experiència que tinguem i encara que estigui en la fase 3, fàrmac pot tenir possibles complicacions a curt i a llarg termini no sabrem més fins que no tinguem la part de l'experiència.>>

Tots els medicaments tenen efectes secundaris?

<< Sí, els prospectes mèdics els escriuen els científics, però també els advocats, moltes vegades quan ens prenem un fàrmac pot provocar efectes secundaris, però també els advocats adverteixen que poden patir aquests efectes secundaris.><

Per què hi ha vacunes que són d'una sola dosis i d'altres que són de dues?

<< Johnson & Johnson què és americana, ha tret la seva filial Janssen que és europea, de fet és la mateixa vacuna i la mateixa empresa, a tret aquesta vacuna que és mono dosi i té una particularitat i és que han agafat un virus d'una altra família que es diu adenovirus i té una capacitat de crear la proteïna S que està a la superfície del virus sense poder-se replicar, és com si entrés del virus a l'organisme, però un cop entra no sap fer res més, no sap infectar, ni progressar i tampoc dividir-se. Es crea una gran immunitat en aquest procés i amb una sola injecció tindríem prou. Té un espectacular avantatge respecte a les altres, no tan sols perquè es pot emmagatzemar a temperatures més suaus sinó que a més a més amb una sola dosis i a mesura que passen els dies va augmentant aquesta protecció en el sistema immunitari.>>