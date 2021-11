Arriba l'autorització de l'AEM per vacunar amb Pfizer als menors d'entre 6 i 12 anys

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha aprovat la vacuna de Pfizer per utilitzar-la en nens d'entre 5 i 11 anys. Després d'una reunió, els científics experts de l'agència van verificar estudis clínics realitzats en uns 2.000 nens, que van demostrar que l'eficàcia i la seguretat de la vacuna per als menors són comparables a les dels adults. L'EMA reconeix que s'han de fer dues injeccions en tres setmanes, igual que altres persones vacunades contra Pfizer.



La dosi serà inferior a la que fan servir les persones majors de dotze anys: un terç de l'habitual. Aquesta és la primera vacuna autoritzada per l'agència reguladora de la UE per a aquest grup d'edat. Per saber més detalls parlarem amb el Dr. Ferran Moraga-llop, pediatra i vicepresident de l'Associació espanyola de vacunologia.



- És aconsellable vacunar els menors?



Sí, després d'uns mesos en els quals hem sigut molt prudents, podem dir que ja disposem de la suficient informació de la vacuna, és a dir, la relació entre els beneficis i els possibles riscos. A més a més s'ha de valorar que estem en un moment epidemiològic on la població de menys 11 anys té la més alta incidència de coronavirus amb 203 casos per 100.000 habitants.



- La vacuna continua sent segura en els menors?



Sí, amb els assajos clínics i les dades que tenim, està demostrat que té un gran potencial immunitari, és a dir, s'han introduït encara més defenses que la franja d'edat superior, com són els homes adults. Tota la recerca està feta sobre la base de la seguretat, inclús ja tenim dades que han demostrat que va perfecte, no obstant això, com passa amb totes les vacunes i medicaments, s'ha de seguir una farmaco vigilància, qualsevol efecte secundari que sigui infreqüent, no es pot descobrir fins que s'hagi administrat la vacuna de forma general en tota la població.