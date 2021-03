Arrenca la campanya de sensibilització per l'esclerosi múltiple

Comença la nova campanya de sensibilització de la Fundació Esclerosi Múltiple amb el nom de "Gracias coronavirus". Li preguntarem tots els detalls a la Rosa Marsriera doctora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.

Per què heu triat aquest nom per la campanya?

<< La campanya va més enllà de gràcies coronavirus, és més que res un toc d'atenció. El que volem és transmetre un missatge d'agraïment perquè tot impacte negatiu que ha tingut amb tots i encara més en persones amb esclerosis múltiples. S'han posat sobre la taula dos punts claus que són, la importància de la recerca i després per una altra banda fer visibles els símptomes que pateixen les persones amb esclerosis múltiples. En aquest moment moltes persones estan patint una situació postcovid molt similar. L'esclerosis múltiple té efectes molt invalidants, com pot ser la fatiga, el dolor o als problemes cognitius.>>

L'objectiu de futur és trobar un tractament per l'esclerosi múltiple?

<< Exacte, el que necessitem és seguir invertint recursos perquè la recerca aconsegueixi d'alguna manera que aquesta malaltia sigui història. També volem posar en manifest la situació que viuen les persones amb aquesta malaltia, són persones molt joves que viuen amb molta incertesa amb una malaltia que és per tota la vida que no té cura i tampoc saben com evolucionarà.>>

Trobar una cura per l'esclerosi múltiple requereix una gran inversió?

<< Si, això ho veiem amb moltíssimes malalties que tenen pocs afectats i ens adonem que mai tenen un tractament perquè no hi ha un interès i una inversió darrere. Avui dia hi ha tractaments per l'esclerosi múltiple que aturen la progressió, però encara no tenim la cura.>>

Ja està habilitada el web el llegat del que hem après?

<< Si, la pàgina web és www.elllegatdelquehemapres.es, és un espai obert on tothom qui vulgui poguí compartir els seus aprenentatges durant aquesta pandèmia, el recollirem, els publicarem i els guardarem amb els nostres recursos perquè tothom els pugui compartir. Esperem aconseguir una millora per les persones més vulnerables.>>