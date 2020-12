Un armari que inactiva el coronavirus en la roba en 40 minuts

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat delprimer armari que inactiva les restes de coronavirus de la roba en 40 minuts. Hem parlat del tema amb la investigadora de l'IRTA, Cristina Lorca. Arran de la pandèmia de la COVID-19 s'han realitzat diversos estudis a nivell mundial per a inactivar el SARS-CoV-2 en superfícies i materials usant diferents tecnologies. L'Enginyer J.A.G.G. de l'empresa canària Globaldena Aux S.L. ha desenvolupat i patentat un armari que, combinant ozó i llum ultraviolada, és capaç d'inactivar el SARS-CoV-2 present a la roba. La validació del sistema s'ha realitzat mitjançant un estudi en les instal·lacions de la Unitat d'Alta Biocontención del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i reafirma que l'ozó és efectiu com a agent d'inactivació del coronavirus. De manera natural i en un ambient comú com pot ser un magatzem, una oficina o una botiga, quan el SARS-CoV-2 entra en contacte amb una superfície porosa com la tèxtil, va perdent la capacitat infectiva progressivament en un període d'hores o pocs dies. En aquest estudi es demostra que utilitzant l'armari de Ecozono es pot accelerar la inactivació del virus gràcies a la combinació de 40 minuts d'exposició de la roba, la inactivació natural del virus i la disposició de les peces dins de l'armari. Les peces han d'estar preferiblement penjades, d'aquesta forma l'ozó penetra millor en el teixit i la inactivació és més eficaç. Aquest sistema suposaria un avantatge en la gestió de materials tèxtils en botigues de roba i altres establiments perquè permetria estalviar temps en les rotacions ràpides de les peces. En el cas que una persona infectada per SARS-CoV-2, ja sigui amb els primers símptomes o totalment asimptomàtica, entri en una botiga i es provi roba, existeix un risc que el coronavirus quedi en les peces. Aquest tractament d'ozó permetria accelerar el procés d'inactivació del virus una vegada que les peces han estat provades. No seria necessari realitzar una quarantena de la roba ni la desinfecció manual. Ecozono és un armari (60,5x80x184 cm) d'autoservei desinfectant per a peces de roba, calçat o altres materials tèxtils. El seu funcionament consta de tres fases, en la primera es genera ozó mitjançant uns llums de llum UV fins a aconseguir una concentració saturante dins de l'armari. En la segona fase, circula l'aire saturat d'ozó a través d'un ventilador, que permet una distribució correcta i una acció sanitizante sobre els elements presents dins de l'armari. En la tercera fase, l'aire ric en ozó circula a través del neutralitzador per a ajudar a la seva degradació, de manera que es pugui obrir l'armari de manera segura per a l'usuari. La tecnologia de l'armari de Ecozono ja està disponible per a fabricar a demanda de l'empresa Globaldena Aux SL.