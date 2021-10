Ara mateix cal oblidar el terme immunitat de ramat

Educació i Salut analitzaran els centres i territoris amb percentatges més baixos de vacunació per iniciar accions comunitàries. Fins ara, s'han vacunat el 70% dels alumnes de 12 a 19 anys i el 92% dels professionals.

La responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en infància i adolescència, Laia Asso, ha explicat que on es detectin índex baixos es treballarà amb la direcció del centre educatiu, l'atenció primària i es buscarà l'actuació "més idònia".

No ha descartat vacunar als centres però es faria de manera puntual. Educació fa un balanç positiu de l'inici de curs però alerta de la "fragilitat" del moment. D'altra banda, el debat sobre un possible relaxament de la mascareta no es farà abans de mitjans de trimestre.

Els equips de vacunació estan fent rastreigs i ja estan "sobre la pista" de llocs concrets on hi ha percentatges cridaners de taxes de vacunació baixes. Asso ha explicat que l'estratègia que es planteja és "individualitzada" per territoris i amb caràcter comunitari. Així, aquesta estratègia pot ser a nivell de centre o de barri i no ha de ser sempre la mateixa per a tots els casos.

Però en quin punt ens trobem?. A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'epidemiòleg Daniel López-Acuña sobre el tema (àudio)

Quan hi ha positius secundaris en un grup, n'hi ha més

Asso ha alertat que encara és d'hora per fer anàlisis exhaustives ja que tot just han passat dues setmanes de l'inici de curs. Malgrat això, ha avançat que s'ha observat com la majoria de positius es concentren a primària, relacionat amb el fet que són els alumnes que encara no es poden vacunar.

Ha explica també que es manté la tendència del curs passat de no trobar casos secundaris en la majoria de grups on hi ha un positiu. Quan n'hi ha però, s'observen més casos dels que hi havia l'any passat. Asso ho ha relacionat directament amb el fet que la variant Delta provoca una càrrega viral 1.200 vegades superior a les clàssiques.

Segons Salut, aquests brots són "casos aïllats" però situacions com aquesta que provoca la variant Delta no permeten relaxar mesures com la mascareta, segons Asso. En aquest sentit, ha dit també que caldrà esperar a que passin més setmanes per tenir conclusions més fiables sobre el comportament del virus als centres educatius abans de decidir sobre el relaxament de cap mesura.

Les mascaretes es mantenen

En el cas concret de les mascaretes, Asso ha recordat que depenen d'una normativa estatal i, per tant, primer s'hauria de produir un debat a nivell del Ministeri de Sanitat abans d'aplicar canvis a Catalunya. En aquest sentit, ha assegurat que hi ha un contacte permanent amb Sanitat i que es fan reunions quinzenals per abordar la situació a les escoles, on sempre es tracta aquesta qüestió

En tot cas, ha situat l'inici d'un possible debat sobre el relaxament en l'ús de la mascareta "a partir" de la segona meitat del primer trimestre, quan s'hagin pogut analitzar les xifres, comparar-les amb el curs passat i veure les experiències d'altre països. "Necessitem una mica més de marge", ha dit.

D'altra banda, els dos departaments han anunciat que la propera setmana presentaran el protocol que s'aplicarà enguany en les activitats extraescolars. Aquest s'ha treballat amb els diferents departaments del Govern implicats i "no varia excessivament" del que s'aplicava l'any passat.

De fet, es mantindrà el "grup constant" també en aquest tipus d'activitats per tal de garantir una major traçabilitat i minimitzar els riscos de contagi de la covid. Asso ha avançat també que el fet de tractar-se d'una tercera bombolla –la primera és la familiar i la segona l'escolar- no permet relaxar mesures.