Aquest cap de setmana La Locomotora Negra arriba al final del trajecte

Les coses comencen i tot té un final com la Locomotora Negra. Ens ho explica amb tot detall un dels membres, el senyor Ricard Gili.

Ricard Gili << Hi ha una lliçó que vas aprenent al llarg de la vida i és que les coses comencen i tenen un final i és molt trist, però si entremig, entre el principi i al final, ha estat ple i t'ha fet feliç quan arriba el final ho assumeixes.>>.

Després d'un segle teniu el sentiment de què podríeu han anat més enllà?

Ricard G.<< El plantejament que es va fer la locomotora que érem un grup de nois joves que tocaven el dissabte a la tarda per fer l'estona i després vam decidir començar a actuar i el grup es van ampliant. En aquell moment era un replantejament sense cap mena objectiu concret, després a mesura que el grup es va anar ampliant i tots vam anar entrant en vides professionals diverses, és a dir, no ha sigut La Locomotora una dedicació exclusiva. En certa manera no tenir unes obligacions de tipus econòmic ha facilitat actuar amb una certa tranquil·litat i això és una de les claus de què perduri tants anys>>.

Dins del jazz heu tingut menys pressió perquè estigui longeva?

Ricard G. << Des del punt de vista professional a Catalunya no hi ha hagut gaires i la gent que vol s'uneix fent classes>>.

Quan vau començar, en quin moment sou conscients que tot es torna més professional?

Ricard G. << Al cap de cinc anys quan participem en un espectacle musical i era un grup d'estudis teatrals en els quals es barrejava poemes catalans, musicals, els balls... allà vam tenir la sensació que entraven amb un rol més seriós.>>.

La darrera joia que ens deixarà La Locomotora Negra és el cd 50 La Locomotora negra 1971-2021?

Ricard G. << En uns dies que l'hem hagut de muntar donades les circumstàncies, tancats tots en un estudi per gravar-ho era una cosa impossible, però com amb el llarg dels anys hem gravat molt i moltes coses i algunes s'han quedat sense editar perquè el CD tenen un límit i un espai de temps, hem anat revisant alguns directes que no havíem posat mai i hem vist que hi havia prou material per deixar un llegat interessant que més a més explicava diversos aspectes del que és La Locomotora Negra com les seves influències>>.