Un any sense peatges amb menys accidents però més morts a l'AP7

El Servei Català de Trànsit estima que l’alliberament dels peatges ha permès reduir un 17,3% l'accidentalitat a Catalunya en un any.

En el balanç del primer any de l’alliberament de peatges a la majoria d’autopistes catalanes (AP-7, AP-2, C-33 i C-32 Nord,) a través de l’anàlisi de les dades de sinistralitat, mobilitat i retencions, conclou que aquest nou escenari ha suposat “una millora general” de la seguretat viària al conjunt de la xarxa viària.

En aquest sentit, la supressió de pagament ha evitat 2.240 víctimes, atès que des de l’1 de setembre de 2021 hi ha hagut 10.733 víctimes (morts, ferits greus i ferits lleus) i en el mateix període anterior analitzat, entre 1 de setembre de 2018 i el 30 d’agost de 2019, n’hi van haver 12.973.

Tot i la millora dels indicadors, de la sinistralitat registrada durant aquest primer any sense peatges el SCT destaca negativament l’augment de la sinistralitat mortal i greu a l’autopista AP-7, atès que s’han duplicat les víctimes mortals passant de 12 a 25 i també els ferits de gravetat (de 37 a 66).

A la resta d’autopistes alliberades també hi ha hagut més morts a l’AP-2 (de 0 a 4), a la C-33 (d’1 a 2), i a la C-32 nord hi ha hagut una víctima mortal menys (de 5 a 4).

En contrast amb aquestes dades hi ha el descens de l’accidentalitat mortal registrat a les carreteres nacionals paral·leles a aquestes autopistes: l’N-II (de 9 a 4) i l’N-340 (de 9 a 1), on també s’ha reduït el conjunt de la sinistralitat.

De l’accidentalitat amb morts remarca - principalment a l’AP-7 - l’augment d’accidents mortals amb vehicles pesants implicats. Tot i que en el conjunt de la xarxa viària catalana hi ha un 4,3% de reducció, en aquesta autopista s’han duplicat els sinistres mortals amb la implicació de camions, de 7 a 14.

De la sinistralitat mortal registrada en aquest primer any sense peatges a l’AP-7 destaca també que han augmentat les víctimes mortals de col·lectius vulnerables: han mort 6 motoristes i 7 vianants. D’altra banda, per la tipologia dels accidents, han incrementat els encalços o col·lisions posteriors i també els atropellaments.





Mobilitat i retencions

Pel que fa a la mobilitat, l’AP-7 ha registrat un augment del trànsit del 37,6% en el tram nord entre la Jonquera i Parets i del 26% en el tram sud entre el Papiol i Ulldecona. En canvi en els trams centrals entre Parets i Barberà i de Barberà al Papiol la mobilitat ha baixat, principalment per la desviació de vehicles cap a la C-33, autopista també alliberada, per accedir a Barcelona.

En els trams nord i sud la mobilitat de camions ha augmentat un 21%, en el tram de Parets a Barberà ha disminuït un 23,1% i en el de Barberà al Papiol ha baixat un 28,9%. D’altra banda, la mobilitat de l’autopista C-33 ha augmentat un 53,4% i el pas de camions un 121,1% en aquest primer any post-peatges.

Pel que fa al factor retenció, als diferents trams de l’AP-7 analitzats augmenta, sobretot el d’entre Ulldecona i Papiol, tant per congestions provocades per accidents (97,6%), avaries (62,3%) i per circulació (87,7%). En el tram nord de la Jonquera a Parets subratlla sobretot l’increment de les retencions arran d’accidents (98,2%).

D’altra banda, en els dos trams centrals del Vallès, tot i que la mobilitat baixa, les retencions augmenten, atès que l’enllaç de l’autopista cap a la C-58 a l’altura del Baricentro, amb la situació actual de la mobilitat en aquesta zona, és una intersecció que no és prou eficient i que provoca més problemes viaris.





Reduir la velocitat fins a 100 km/h en deu trams

Davant de les dades de sinistralitat registrades a l’AP-7 en aquest primer any d’alliberament de peatges, el Servei Català de Trànsit ha demanat al Ministeri de Transports reduir el límit de velocitat fins a 100 km/h en deu trams amb concentració d’accidents mortals i greus. La mesura se suma a la proposta ja anunciada anteriorment per reduir la velocitat de 120 km/h a 110 km/h a les autopistes alliberades de peatges (AP-7, C-32, C-33 i AP-2).

Segons Trànsit, l’objectiu se centra a “neutralitzar l’alta sinistralitat registrada”. Aquests deu trams de l’AP-7 analitzats amb alta sinistralitat sumen un total de 70 km i són trams que acumulen dos o més accidents amb víctimes mortals o greus.

Es tracta concretament dels trams de Medinyà – Sarrià de Ter; Salt – Fornells de la Selva; Hostalric – la Batllòria; Mollet – Sant Cugat; Sant Cugat – Martorell; Castellví de la Marca – Banyeres del Penedès; Roda de Berà – La Pobla de Montornès; La Móra – Constantí; Calafat – l’Ametlla de Mar i el de L’Ampolla – Camarles.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el professor d'economia de la UdG, Jordi Rosell (àudio).