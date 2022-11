Anirà a la vaga el sector del transport?

La plataforma nacional en defensa del sector del transport ha estat d'acord en convocar una nova vaga de transportistes. Es tracta d'una vaga nacional indefinida i un dels motius per als quals s'efectuarà és la passivitat per part de l'administració en el control de l'aplicació que obligava els carregadors a apagar preus que cobreixin les despeses del servei. Parlarem amb el secretari general AGTC Associació General d´Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya, CarlosFolchi.



- Està justificada aquesta vaga i finalment la convocareu?



El passat mes d'agost es va aprovar una llei que generalitzava l'obligació de contracte per escrit en les operacions de transport i mercaderies per carretera i també establir a la prohibició de treballar a pèrdues. És un gran avanç en el nostre sector i per fi en aquest passat mes d'agost es va aprovar en un reial decret. Com tot procés legislatiu la norma s'ha d'implementar i aplicar-la i és aquí on estem trobant els problemes tant entre els mateixos participants de les operacions comercials com també amb l'Administració, ja que gran part han d'avalar a aquelles companyies que no compleixin les seves obligacions amb els transportistes, pimes i autònoms. Hem convocat una parada en l'àmbit nacional amb caràcter indefinit quan la nova norma no té ni quasi tres mesos, és massa recent, no crec que sigui oportú i necessari.



- Haurien de deixar més marge a aquesta aplicació?



En el mes de juliol d'aquest any, totes les associacions del transport i mercaderies per carretera han donat el vistiplau a la normativa, sembla poc lògic que després de tres mesos diguem que no s'estan fent bé les coses. La parada nacional crec que hauria de ser l'últim medi que hauríem d'utilitzar.