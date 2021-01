Anàlisis de les dades d'última hora de la pandèmia a Catalunya

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra abordem la situació de les UCISs a Catalunya amb Sergio Alonso, investigador del grup BIOCOMSC. Les dades de contagis a Catalunya comencen a donar alguns símptomes d’optimisme. La taxa de positius va a la baixa i els ingressos hospitalaris fa tres dies que es redueixen . Això podria indicar que ja s’ha superat el pic i que, per tant, el nombre de persones que necessiten ingressar a l’hospital s’anirà reduint. L’investigador del grup BIOCOMSC del Departament de Física de l’UPC Sergio Alonso diu que espera que això tingui conseqüències positives en la situació greu que fa dies que viuen les UCIs. Com que baixaran els contagis, baixaran les hospitalitzacions i els ingressos a les UCIs. Esperem que aquest cap de setmana es doblegui la corba de les UCIs, que és on passen les coses més greus Ara bé, aquesta tendència podria canviar si es descontrola l’expansió de la soca britànica. Ara mateix, segons Salut, un 8% de les mostres de Barcelona ja són positives, però les perspectives són que la xifra creixi molt en poc temps. De fet, segons les perspectives del BIOCOMSC, la taxa podria ser del 50% en un mes i mig o dos mesos. D’aquí a una setmana, potser serà d’un 15% i al cap d’una altra setmana, del 25%. Que la xifra arribi al 50% de tots els infectats per la nova variant ho veurem possiblement en un mes i pico. Això portaria un creixement de l’R significatiu Segons Alonso, si es compleix aquesta evolució, voldria dir que amb les mesures actuals estaríem amb una R per sobre de l’1. Davant d’aquesta situació, l’investigador del grup BIOCOMSC del Departament de Física de la UPC augura que caldrà endurir les mesures. Amb les mesures que tenim ara no aconseguirem aturar l’expansió de la soca britànica. Com a mínim, hem de mantenir les mesures actuals i, veient com responguin les infeccions de la nova soca, potser s’hauran d’intensificar. El que sí que ha baixat és el nombre de desplaçaments diaris. El BIOCOMSC constata que la mobilitat ha baixat molt entre setmana, però, en canvi, està començant a créixer el dissabte i el diumenge. Els dies laborables la reducció de mobilitat és bastant important. El cap de setmana després de Reis es va aturar molt i els últims caps de setmana s’ha relaxat una mica. Tornem a voler fer alguna visita cap a algun lloc