Amics de la Gent Gran impulsa una campanya per incentivar les trucades durant l'aïllament pel coronavirus

La fundació Amics de la Gent Gran ha llençat una campanya que vol incentivar les trucades telefòniques a persones grans per "minimitzar l'aïllament" durant la pandèmia del coronavirus. Sota el títol 'Aquest aïllament el superem amb les persones grans, #TrucadesContraelSilenci', la iniciativa pretén mobilitzar, sensibilitzar i informar la societat sobre les conseqüències que pateix la gent gran durant el confinament. Segons han explicat en una nota de premsa, la fundació ha posat en marxa un espai web amb recursos i canals per compartir missatges de suport amb la gent gran i conèixer situacions d'alta vulnerabilitat i aïllament social per poder orientar-los. També s'inclou una guia amb pautes per com realitzar les trucades durant la crisi.

Entre les pautes hi ha recomanacions relacionades amb el benestar psicològic i la dinamització de la trucada, guió de trucada durant el confinament pel coronavirus o un recull de recursos pràctics, entre d’altres.

Parlem amb Albert Quílez, director d'amics de la gent gran "des de fa 15 dies hem donat un gir a l'organització, les visites i activitats que fem l'hem reconvertit en anomenades a persones majors que estan soles sense desitjar-ho" ens diu l'Albert, "Hem posat a la disposició de la ciutadania una guia per a donar importància a aquestes crides tan necessàries aquests dies. Hi ha persones que ho porten bé i uns altres que no" explica el directo d'amics de la gent gran "hi ha moltes d'aquestes persones que no tenen internet i no poden contrastar informacions ni comunicar-se" "si algú coneix a una persona major en estat vulnerable que ens telefoni al 932076773"

n telèfon que aquests díes es converteix en la companyia, somriure i esperança de molta gent gran.