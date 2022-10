Amb la covid ens passarà com als alemanys?

Ha començat la vacunació de la quarta dosi contra la covid i la grip en majors de seixanta-cinc anys. Es torna a repetir el que va succeir l'any passat per aquestes dates, amb la baixada de temperatures, els contagis tornen a repuntar i països com Alemanya es troben en aquest moment amb els hospitals saturats i de fet, en el nostre país els contagis per covid també estan augmentant. Per saber com està la situació parlarem amb el doctor Daniel López Acuña.



- Quan puja la intendència en un país veí, és un avís que ens pot passar el mateix. Hem après la lliçó?



No hem après prou la lliçó, sembla que al nostre país encara estem en una mena de reticència en el fet d'acceptar que la pandèmia encara està present i que pot provocar repunts importants a l'hivern i no acabem d'assimilar que està passant en altres països, hi ha un notable increment de les incidències i hospitalitzacions que ha provocat que les autoritats sanitàries estiguin preocupades, ja que la incidència assoleix xifres molt elevades en majors de seixanta-cinc anys però també en altres grups d'edat. El ministre de sanitat d'Alemanya ha plantejat que és torni a utilitzar la mascareta.



- Creus que en el nostre país podria tornar a ser obligatori l'ús de la mascareta?



Si arribem a una situació on l'increment d'incidències és considerable, el més lògic seria tornar-la a usar. Malauradament, es considera com un pas enrere, però no és així tan sols és el pas necessari per evitar més incidències i noves variants. Les autoritats europees han estat molt clares en el comunicat conjunt que van publicar la setmana passada on deien que hi havia un repunt notable a bona part d'Europa, hem de tenir molta cura i posar mesures de protecció però sobretot posar-nos la quarta dosi contra la covid i la grip.



- La vacunació pot ser una de les raons per les quals Alemanya es troba en aquesta situació?



Primer de tot, Alemanya és un país on malauradament van patir més negacionisme i la proporció de la població que finalment es va protegir amb la tercera dosis és inferior a la proporció que tenim Espanya, això contribueix, però també han tingut moltes activitats amb aglomeracions.