A Herrera a COPE Catalunya repassem l'actualitat tecnològica amb l'expert en comunicació i tecnologia mòbil, Eduard Porta (àudio).





-Un altre robatori a Meta deixa a gairebé 500 milions d'usuaris amb els seus números a la vista

Han posat a la venda una base de dades de Whatsapp amb més de 487 milions de números de telèfon i dades de registre d'usuaris actius actualment.

La filtració es va donar el 16 de novembre i els números pertanyen a diversos territoris inclòs Europa.

De moment Meta no ha dit com han aconseguit aquesta base de dades, No seria la primera gran filtració en una de Meta, i és que la ultima que tub va ser de 533 milions de comptes que es van filtrar de Facebook.





-Contínua el Drama amb la compra de Activision per part de Microsoft

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regne Unit ha publicat al complet la resposta de Sony, que en un document de 22 pàgines carrega contra l'acord de Microsoft.

Sony comenta que “veritable estratègia” de Microsoft, consisteix en el fet que PlayStation sigui com Nintendo i no competeixi de manera efectiva i de tu a tu en el gènere dels *shooters.

També afegeix que Call of Duty és tan poderós que en última instància inclinaria la balança tan a favor de Microsoft que PlayStation seria incapaç de poder competir.

Microsoft ja ha dit en més d'una ocasió que la seva intenció és mantenir Call of Duty en PlayStation. Però Sony no ho veu igual, si Microsoft aconsegueix fer-se en exclusiva amb el contingut d'Activision Blizzard, un “número de significatiu de jugadors” de PlayStation probablement es passaria a Xbox.

Amb una competència afeblida, Sony creu que Microsoft estaria en posició d'augmentar el preu dels jocs, el maquinari i les subscripcions.





-Pokémon Escarlata i Porpra és el major llançament de la història de Nintendo amb 10 milions d'unitats venudes

Nintendo ha anunciat que les vendes globals de Pokémon Escarlata i Pokémon Porpra per a Nintendo Switch han superat de forma combinada els 10 milions d'unitats en els tres primers dies des del seu llançament mundial el 18 de novembre.

L'èxit comercial de Pokémon Escarlata i Pokémon Porpra demostra que després de més de 25 anys la franquícia es troba en plena forma.

Aquests 10 milions de còpies també proven que les males crítiques que ha rebut el títol desenvolupat per Game Freak i el seu pobre rendiment tècnic no han danyat per a res les seves vendes.