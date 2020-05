Dr. Almirante: "Recomano l'ús de mascareta, però jo no l'hagués fet obligatori"

Avui volem saludar al Doctor Benito Almirante, cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Amb ell volem parlar de moltes coses, la primera és que ahir el Dr. Fernando Simón va destacar que el nostre país està reduint la transmissió del virus d'una manera més ràpida que altres païssos. Això vol dir que anem pel bon camí ?: "És evident que anem millor. Si comparem les xifres que veiem fa un mes és innegable que són molt millors. Però cal diferenciar les dues xifres: la dada de morts, que és la xifra més dramàtica, i aquesta xifra està baixant molt. La mortalitat del Coronavirus és tardana, això vol dir que quan nosaltres diagnostiquem que una persona ha mort per Coronavirus, normalment porten 3 o 4 setmanes hospitalitzades. Per això les xifres de morts no és un bon índex del que està passant a dia d'avui. És lògic pensar que si ara el nombre de persones que ingressen als hospitals són molt menors, la xifra de morts també ho serà. També hem de tenir en compte que fins fa unes setmanes només es diagnosticavem a persones que venien als hospitals, els sanitaris, o la gent gran en residències. Ara ja s'està oferint el diagnóstic a moltes més persones, s'estan fent milers de proves cada dia. Si això s'hagués fet a princips d'abril, per exemple, no hauríem tingut 9.000 casos al dia, haguèssin tingut 30.000". També hem volgut preguntar al Dr. Almirante si ell hagués impulsat abans l'ús obligatori de la mascareta: "Jo sóc poc partidari d'obligar a fer coses. Crec que totes les qüestions sanitàries necessiten l'ajuda de la societat. Necessitem oferir a la societat tots els coneixements possibles perquè la seva decisió sigui la més vàlida. Jo no hauria imposat la mascareta, però l'hauria recomanat d'una forma molt intensa. Especialment fa un mes i mig en que la possibilitat de contagi era molt més gran ara mateix.