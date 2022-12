Alliberen a una dona segrestada a una cabana

Com cada dimecres fem un repàs per l'actualitat policial amb la portaveu de SAPFEPOL, Imma viudes.



- Heu alliberat una dona segrestada a una cabana. Sembla l'argument d'una pel·lícula de por.



Efectivament i per sort no tenim molts instituts d'aquest tipus, però generen molt alarma social. Aquest cas s'ha resolt bé, és una setmana molt positiva pels nostres companys i companyes perquè recordem que també es va detenir els dos presumptes autors d'un homicidi que va haver-hi a l'Eixample de Barcelona que també va generar molt alarma social perquè van trobar el tors d'un home a la brossa, per tant, aquella detenció unida amb el cas que ens ocupa ara d'aquesta jove segrestada, podríem dir que ha estat una setmana molt positiva en aquest sentit. L'alliberament va ser a una cabana situada en una zona boscosa de Terrassa i el que va fer encendre les alarmes va ser la mare de la noia que es va presentar a la comissaria dels Mossos on va explicar que es van trobar amb un noi de trenta-cinc anys que era conegut seu i hi havia fet ús d'una arma de foc per endur-se'n a la noia en contra de la seva voluntat i la víctima que en aquell moment es trobava amb la seva parella.



El detingut tampoc era un desconegut ni per la policia ni pel sistema judicial, era una persona que acumulava 50 detencions, per tant, ara hem d'esperar a veure com ho resol el jutge, però en qualsevol cas és una bona notícia.



- Quina relació tenia aquest noi de trenta-cinc anys amb l'any noia que va segrestar?



Era un conegut i no ha transcendit més dades sobre aquest aspecte potser en uns dies sabrem més coses.



- En quin moment hem de denunciar una desaparició?



Hem de valorar la situació, com per exemple sí d'una persona que no hauria desaparegut de manera voluntària, sempre hem de valorar cada cas perquè tots són diferents. El mite d'esperar 48 hores no és veritat, però el que si recomanem és valorar totes les possibilitats per no precipitar-nos.