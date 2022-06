Alerta dels CAP: “Tornem a estar plens, ara per la setena onada de covid-19”

L’atenció primària és el primer bastió de la lluita contra la covid-19 i, amb casos creixents des de fa tres setmanes, els professionals que hi treballen tornen a fer un avís d’alerta: “Els CAP estan treballant al màxim, estan plens, perquè ens trobem clarament en la setena onada”,’, segins la Doctora Lourdes Franco, Secretària d´atenció primària de Metges de Catalunya. Amb el personal que comença a agafar vacances, Sequeira pronostica un estiu que pot tornar a ser difícil.

També han notat un augment de consultes “des de fa dues setmanes” tot i que en la majoria de casos l’evolució de la malaltia és senzilla: “La covid s’estén a totes les edats, però sobretot visitem gent gran perquè la gent jove ja ni ve. La majoria de casos no són greus”

Demanen implementar les baixes autodeclarades per alleugerir feina

Part de la pressió que té l’atenció primària en els pics de la malaltia és lagestió de les baixes, que requereixen la valoració d’un metge: “Hi ha discordança perquè hi ha CAP que només donen les baixes de forma presencial i d’altres on amb una trucada telefònica amb el metge per explicar els símptomes ja serveix”, coincideixen a apuntar. Caldria implementar les baixes autodeclarades de forma definitiva per a la covid-19 i altres patologies lleus: “Una persona que té una diarrea puntual no ens ho demostra, donem la baixa segons el que ens expliquen”.

“No volem perdre la confiança de la ciutadania”

Amb la perspectiva que els propers dies augmentin les consultes a l’atenció primària,els professionals demanen comprensió: “Quan la consulta està buida, seguim treballant, responent correus electrònics o fent trucades.A vegades s’enfaden, però nosaltres no volem perdre la confiança de la ciutadania“.També “cal recuperar els pacients anant-los a buscar perquè la feina comunitària és primordial”.