Albert Bosch, viròleg: "Estem tots en mans de tots"

Albert Bosch és el president de l'Associació Espanyola de Virologia, i amb ell hem volgut parlar avui sobre tantes i tantes coses que ens continuen preocupant sobre aquesta pandèmia. En primer lloc li hem volgut demanar la seva opinió sobre la notícia que tothom està esperant: Quan es passarà a la fase 1 de la desescalada de la pandèmia a Barcelona i la seva àrea metropolitana: "Jo sóc viròleg, algunes coses que tenen a veure amb el comportament de la gent no puc opinar. El que si puc dir és que hi ha un cert risc, i tots estem en mans de tots. No podem baixar la guàrdia. Per moltes ganes que tinguem de sortir, de reunir-nos amb amics, d'anar a restaurants... que és molt comprensible que tinguem moltes ganes de fer totes aquestes coses, però això encara té un camí llarg, hem de cumplir les fases, i el que seria molt dolent seria un rebrot, fer pasos enrera." Li hem volfut preguntar al Doctor si els viròlegs tenen por de que la malaltia torni amb força en uns mesos : "Estem una situació molt nova. Fins i tot els especialistes mai vam pensar que podriem arribar a tenir una situació a nivell mundial com la que estem vivint. I tot el que podem fer ara mateix són suposicions, basades en els nostres coneixements, basades en les dades que ens va deixant la malaltia, i el normal seria esperar que quan torni a haver temporada de grip, o sigui a l'octubre o novembre, és esperable que torni a haver casos. Però la realitat és que no sabem què passarà perquè no ens hem trobat mai. No sabem si estem davant un virus estacionari o no. El més probable és que sí, però els antecedents de virus relacionats amb el Coronavirus, com el SARS, va desaparèixer a aquestes alçades, a mitjans de maig, i mai més ha aparegut.