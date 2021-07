Ajudaran els test de les farmàcies a controlar el virus?

Només a l'entorn d'un 0,5% de les persones amb la pauta completa de vacunació s'han contagiat de covid-19 a Catalunya. Actualment hi ha uns tres milions de persones que ja fa dues setmanes que tenen aquesta pauta completa i d'entre aquests, s'han detectat uns 17.000 positius des de l'inici de la vacunació.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'epidemiòleg, Daniel López-Acuña, que ha destacat que això demostra que les vacunes "són molt efectives".

Dels tres milions d'immuntizats, 875 han estat hospitalitzats (28 de cada 100.000) i 78 han ingressat en UCI. D'altra banda López-Acuña ha explicat que la nova variant fa que el percentatge d'immunitzats per assolir la immunitat de grup pugi del 70% -que s'espera tenir a principis de setembre- a entre un 85% i un 90%.

Si es tenen en compte només les xifres de la cinquena onada, s'han donat 141.291 casos. D'aquests, 14.291 eren de persones vacunades (10,1%), 2.330 reinfeccions (1,6%) i 515 es trobaven en les dues situacions (0,37%). També només sobre aquesta darrera onada, Salut calcula 487 nous ingressos, dels quals el 12,9% estaven parcialment vacunats i el 13,5% tenien la pauta completa.

D'altra banda, hi ha 114.000 persones que han passat la malaltia i han rebut una dosi de la vacuna. Entre aquestes s'han detectat 26 casos positius i cap hospitalització ni ingrés en UCI.

Immunitat de grup al 90%

Daniel López-Acuña explica que el 70% de gent vacunada no serà suficient per assolir la immunitat de grup sinó que s'haurà d'arribar al 90%.

Aquest canvi és conseqüència de l'avenç de la variant Delta, que ja representa el 88% dels casos a Barcelona, segons ha explicat el cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola. A més, aquesta variant índia no només està creixent sinó que està eliminant d'altres i ara només hi són presents tres a Catalunya.

Pumarola ha expressat que de moment les vacunes són efectives també amb aquesta variant però ha alertat que si es manté el gran nombre de contagis es dona més possibilitats a una nova mutació i que acabi sortint una variant que s'escapi als vaccins. Fins ara, la Delta té menys temps d'incubació i, en canvi, més de transmissió.

Els test a les farmàcies

L'expert epidemiòleg, Daniel López-Acuña, ha explicat els seus dubtes sobre la funció del test que s'embeni ja en farmàcies sense recepta mèdica i explica que "en una situació com aquesta el control de positius o negatius no ha d'escapar a les autoritats sanitàries de cada autonomia" d'altra banda expressa la seva preocupació davant la possibilitat de crear un ambient de falsa seguretat "els test poden donar falsos negatius, no realitzar-se correctament donant-nos una sensació de falsa seguretat" conclou.