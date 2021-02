"Això no és accidental" campanya per prevenir sinistres de trànsit a Barcelona

Perqué han baixat tant els accidents de trànsit a Barcelona? Parlem amb Vicente Sánchez president de la P(A) T. "Això no és accidental" és el títol de la nova campanya de trànsit impulsada per l'Ajuntament de Barcelona. Els vídeos mostren imatges d'accidents reals a la ciutat, amb l'excepció dels que van causar víctimes mortals. Es tracta d'una iniciativa que pretén sensibilitzar sobre les causes principals dels accidents de trànsit. Dit en altres paraules, que les actituds que es poden evitar, com no respectar els senyals de trànsit, no són accidents.Les causes més freqüents el 2020 van ser, per aquest ordre, la falta d'atenció del conductor, no respectar la distància de seguretat, fer un gir indegut o sense precaució, saltar-se un semàfor i canviar de carril sense precaució. La campanya es difondrà a través dels canals online de l'Ajuntament i té el suport de les associacions de víctimes de trànsit Stop Accidents i P(A)T, que han participat en els vídeos aportant-hi testimonis. Els sinistres van caure un 38% el 2020 El confinament i les altres mesures contra la Covid-19 van fer caure els sinistres a la capital catalana un 38% durant el 2020. En total hi va haver 5.715 accidents amb víctimes. El nombre de ferits i de morts va baixar un percentatge molt semblant, un 39 i un 36%, respectivament. Es van comptabilitzar 7.205 ferits, davant dels 11.832 del 2019. La immensa majoria van ser lleus, però 141 van ser greus. Les víctimes mortals van passar de les 22 del 2019 a les 14 de l'any passat, de les quals 12 eren homes i 2 dones. La meitat dels morts eren motoristes. Els accidents mortals i amb ferits greus van registrar la xifra més baixa dels últims 16 anys. Van ser 155, un 30,8% menys que el 2019.