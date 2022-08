El curs escolar 2022/23 cada cop és més a prop. La setmana que ve, de fet, els alumnes d'educació infantil i primària seran els primers a tornar a creuar les portes dels centres educatius per recuperar la rutina. Una rutina, però, que serà diferent de com estàvem acostumats. I és que, en aquesta ocasió, el curs escolar no portarà només un canvi de númerom sinó que arribarà carregat de novetats. Així doncs, caldrà estar assabentat de què ens espera per no caure en confusions.

Calendari escolar nou

El primer canvi i el més destacat és el de calendari escolar. Aquest curs serà elmés matiner dels últims anys després que el Departament d'Educació decidís avançar una setmana l'inici. Així doncs, les aules no reprendran la seva activitat just després de la diada, sinó que ho faran una setmana abans. Així doncs, els cursos d'infantil i primària tornaran a les aules el dilluns 5 de setembre, mentre que els de secundària, batxillerats i cicles formatius ho faran dos dies després, el dia 7, els alumnes guanyaran un dia de vacances de Nadal. El 8 de gener, que habitualment era el del retorn, caurà en diumenge l'any 2023 i, per tant, els infants i adolescents no hauran de tornar a les aules fins al 9 de gener. L'últim dia de classes per Nadal serà, com és habitual, el 21 de desembre. Per últim,el curs acabarà el 22 de juny pels cursos d'infantil i primària iel 20 de juny pels de secundària i batxillerat. Un dels focus de la polèmica des que es va anunciar aquest paquet de mesures ha estat l'aplicació d'un horari reduït durant tot el setembre: els alumnes entraran a les nou del matí i acabaran les classes a la una del migdia. Tant el professorat com les famílies es van girar en contra del que proposava el Govern. Per compensar-ho i facilitar la conciliació amb la vida laboral dels pares, els centres oferiran servei d'activitats d'oci fins a les 16.30 h. Això ha ocasionat un altre problema, ja que podria no haver-hi prou monitors. La convocatòria per accedir a un d'aquests llocs de treball, de fet, encara està oberta i tots aquells que tinguin el títol de monitor de lleure s'hi podran presentar fins aquest dimecres, 31 d'agost.

Vaga de docents per començar

Tot aquest seguit de canvis ha generat malestar entre la comunitat educativa. A més, les relacions amb el Departament d'Educació estan gairebé trencades. La portaveu del sindicat Ustec, Iolanda Segura, va dir en una entrevista al Via lliure de RAC1 que en totes aquestes setmanes "no hi ha hagut cap mena de contacte per negociar amb el departament" i" tampoc no n'hi ha cap de previst per als propers dies".

Per tant, els sindicats mantenen la convocatòria de vaga a l'inici del nou curs escolar. En principi, hi ha dues jornades convocades. La primera serà el 7 de setembte: el primer amb tots els cursos en funcionament. Els sindicats reclamen reduir una hora lectiva als professors de primària i revertir totes les retallades, ja que Catalunya és l'únic territori de l'estat que no ha recuperat els nivells d'abans de la crisi del 2008. El departament està disposat a contractar 1.400 mestres més aquest curs, però per fer-ho vol tenir lligat un acord global amb els docents.