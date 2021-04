Ahir trànsit va posar en marxa una campanya preventiva de control de les distraccions

Durant aquesta setmana els Mossos d'Esquadra i les policies locals controlaran les distraccions al volant i també el compliment dels semàfors. El Servei Català de Trànsit (SCT) impulsa la campanya policial i és que l'any passat les distraccions van ser la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes, per davant de la velocitat inadequada i de l'alcohol i les drogues.

Accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS van ser darrere d'un 23,2% de la sinistralitat. Per aquest motiu, des d'ahir i fins diumenge, 2 de maig, els cossos policials estaran especialment atents les distraccions causades per l'ús dels telèfons mòbils, que són les més esteses i incrementen considerablement el risc d'accidents de gravetat. Parlarem amb el director del servei Català de trànsit Juli Gendrau.

-És curiós que a l'any 2021, encara es parli de respectar els semàfors.

<< Anem repetint durant l'any amb diferents campanyes entre mossos y policia local és un petit recordatori i per evidenciar la importància d'aquestes coses tan senzilles.>>

-Creus que la gent pensa que no li passarà?

<< És una conclusió a la qual arribem molts i una altra seria l'efecte el reflex de mirar un missatge i no saber-te estar sense fer-ho. Una altra que podria provocar un accident seria sintonitzar una emissora de ràdio perquè la que estan sonant en aquell moment no agrada.>>

-Hi ha altres distraccions que cal destacar?

<< Les que he comentat serien les principals, però en el 23% de sinistres viaris, la distracció està darrere d'aquest accident i quan parlem de distracció, l'element més important és el mòbil, però també pot passar quan busques uns papers o mirant a la persona que hi ha asseguda darrere.>>

-L'accés de velocitat segueixes sent un dels punts febles dels conductors?

<< Sí l'accés de velocitat o velocitats inadequades també és un dels elements importants, però les distraccions ho superen.>>