Adéu a la mascareta a les escoles

La Generalitat, a través del departaments d'Educació i de Salut han decidit flexibilitzar les mesures de control de la pandèmia a les escoles i instituts a partir del dimecres 23 de febrer. Desapareixen les quarentenes pels contactes, i només s'hauran de confinar els positius per Covid. Es deixaran de comptabilitzar els casos i les famílies ja no hauran de comunicar als centres si el motiu de no anar a classe és per culpa del Coronavirus. Parlem amb el doctor Pepe Serrano, pediatra i membre del col.legi de pediatres de Catalunya, que ens explica com ho veu ell: “La meva opinió es que les famílies haurien d'estar tranquiles. Aquest alliberament de mesures no vol dir que no es segueixi fent un control i que des dels CAPS no es segueixen comptabilitzants tots els casos de Covid que ens venen. No s'ha deixat de controlar la pandèmia, per descomptat. A més sabem que els infants i joves no són un grup de risc, tot i que sempre hi hagi excepcions, però en termes de malaltia, la seva càrrega de gravetat és molt més menor que en altres col.lectius. I amés els infants a més petits són, tot i anar a l'escola, transmeten menys la malaltia que el que són més grans. L'edat por ser un factor molt més determinant per transmetre la malaltia que no pas portar o no la mascareta. En poques setmanes podríem fins i tot suprimir les mascaretes a les aules. Els estudis així ens ho diuen, i jo crec que podrem tornar aviat a una vida, no sé si dir-li normal, però si a una vida més estable. Hem de pensar que els infants han patit mesures restrictives molt severes, i potser ha arribat el moment d'alliberar-los d'aquestes mesures no només perquè tinguin una vida escolar més fácil, sinó també a nivell de companyerisme, d'afecte. En definitiva jo els diria als pares que no hi ha raó per preocupar-se, i que les mesures que s'estan prenent són les correctes”