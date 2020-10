És adeqüada una vaga de metges en aquests moments de la pandèmia?

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb la presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Mari Carme Sabaté ha dit que : “Davant la convocatòria de vaga realitzada pel Sindicat de Metges de Catalunya per els dies 13,14, 15 i 16 d’octubre en plena situació de creixent alarma per l’augment de risc de contagis de la Covid-19, la CUS – Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat consida que: “ No és el moment adient per dur a terme accions d’aquesta mena donada la situació que s’està vivint a Catalunya i l’efecte contrari que aquesta vaga pot tenir tant vers la qualitat assistencial als ciutadans com el deteriorament de la imatge del personal mèdic i sanitari que segueixi aquesta convocatòria”. La CUS tambè ha dit que: “ L’esmentada convocatòria de vaga arriba en un moment encara més delicat ja que coincideix amb l’inici de la campanya de vacunació de la grip”. La CUS - Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat dóna suport a les reivindicacions del col·lectiu mèdic i demana que no es malmeti de cap manera el primer nivell assistencial de la nostra sanitat i que es treballi per reconèixer els drets i reivindicacions de tot el personal mèdic. Finalment, per responsabilitat i solidaritat amb els ciutadanes la CUS demana: “ Que es repensi aquesta convocatòria i que les autoritats competents s’avinguin a un diàleg constructiu per evitar conseqüències no desitjades per ningú”. Mari Carme Sabater ha recordat les queixes que reb la CUS d'usuaris que no pateixen coronavirus i tenen problemes per accedir a les visites al seu CAP . Sabater ha recomenat als usuaris de la salut pública a Catalunya que si tenen problemes marquin el 112 o facin servir a internet la carpeta La Meva Salud a través del seu número de la targeta sanitaria.