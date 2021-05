¿Es adecuado dar una segunda vacuna de Pfizer a los que recibieron una de AstraZeneca?

La comisión de Salud Pública ha acordado este martes por la noche que las personas de colectivos esenciales menores de 60 años vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca completen la pauta con Pfizer.

De este modo, se resuelve una cuestión que estaba pendiente desde hacía semanas, después de que el ejecutivo estatal decidiera que la vacuna de Oxford solo se podía administrar a los mayores de esta edad, como precaución ante la posible vinculación del medicamento con algunos casos de trombosis en personas de menos de 60 años.

La decisión se ha tomado después de que, hoy mismo, se haya hecho público el resultado del estudio del Instituto Carlos III encargado por el Ministerio de Sanidad que descarta reacciones adversas de consideración si se combinan los dos fármacos.

Las comunidades optan por diferentes pautas

Fuentes del Ministerio de Sanidad explican que Comunidades Autónomas y Ministerio de Sanidad han optado por la pauta mixta o heteróloga basándose en los estudios observacionales otros países y en los ensayos clínicos del Instituto Carlos III y de Oxford.

Las mismas fuentes han indicado que otros países como Alemania, Francia, Portugal, Suiza y Finlandia han optado también por la pauta mixta que finalmente se ha adoptado a la Comisión de Salud Pública este martes por la noche.

Además, indican que las personas afectadas recibirán la segunda dosis en los próximos días y que el ritmo de vacunación "continuará siendo muy ágil" atendido el "gran número de vacunas" que llegan estas semanas a España.

Finalmente, desde el Ministerio también se indica que durante la Comisión de Salud Pública de hoy se ha planteado la posibilidad que las personas que no deseen ponerse Pfizer de segunda dosis, "y atendidas las circunstancias extraordinarias", puedan ponerse AstraZeneca. Esta cuestión se seguirá debatiendo en el foro de la Comisión.

¿Es la pauta adecuada?

En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con el epidemiólogo Daniel López Acuña: "Estoy decepcionado con esta decisión, el estudio es muy loable pero no suficiente para tomar una decisión así. No ha habido un consenso entre las comunidades autónomas. Yo soy partidario de dar la segunda dosis de la misma marca, Astrazeneca", ha explicado el virólogo

"Los resultados que explican que aumentan los anticuerpos es, hasta cierto punto, obvio. Lo que no es para nada concluyente, porque el estudio es muy pequeño, es si puede dar complicaciones", nos dice Daniel López Acuña. "El estudio no hace una comparativa efectiva, así que las conclusiones son unilaterales. Por eso a muchos especialistas este estudio no nos parece concluyente ni decisivo".