Acumulació de maletes perdudes al Prat per la sobrecàrrega de vols

Si l'equipatge no apareix a la cinta de recollida, cal sortir de l'aeroport amb un document que n'acrediti la reclamació i esperar com a màxim 21 dies

L’augment del trànsit aeri coincidint amb l’arrencada dela temporada alta d’estiu està posant a prova els aeroports europeus. Només la primera setmana de juliol s’han repetit lescancel·lacions i l’acumulació de maletes perdudes, uns problemes en la gestió de l’equipatge que també estan afectant, de retruc, l’aeroport de Barcelona-el Prat .

Què cal fer en cas que el nostre equipatge facturat no aparegui a la cinta de recollida?

Cal sortir de l’aeroport amb la reclamació de l’equipatge

Si les maletes no han arribat amb nosaltres a la destinació, cal reclamar-les abans de sortir de l’aeroport. S’ha d’omplir un comunicat d’irregularitat d’equipatges (PIR) al mostrador de la companyia o, en el seu defecte, de l’empresa que gestiona les maletes”. Quan arribi l’equipatge, l’aerolínia té l’obligació d’enviar-lo a l’adreça que hàgim proporcionat, de casa o de l’establiment on ens allotgem.

El termini per demanar una indemnització és molt curt

Un cop rebudes les maletes que anaven amb retard, el termini per demanar una indemnització a la companyia és de set dies. Si ha passat aquest temps, després no hi haurà marge per a reclamacions per danys materials o morals. Durant els dies que esperem, és important guardar les factures d’allò que hàgim de comprar per demanar una compensació.

Es considera que la maleta s’ha perdut quan han passat tres setmanes

Si l’equipatge no apareix al cap de21 dies, ja no es considera que va amb retard sinó que s’ha perdut definitivament. En aquest cas,el marge per reclamar és molt més ampli, de dos anys.

Si portem objectes de valor, cal declarar-los abans

L’import que podem reclamar per les pertinences perdudes en una maleta voreja els 1.400 €. Per això,és aconsellable fer una declaració especial de valor d’equipatge en el moment abans de facturar al mostrador de la companyia si portem pertinences de més valor. Si no hem fet aquest pas, no podrem demanar una compensació superior.





