500 notaris estarán de guàrdia diumenge durant la jornada electoral

Avui parlem del paper dels notaris a les eleccions catalanes d aquest diuemge. Ho fem amb el president del col.legi de notaris de Catalunya, José Alberto Marín. Els 500 notaris de Catalunya han autoritzat el doble de poders electorals per al 14-F que en els comicis anteriors. El Col·legi de Notaris de Catalunya destaca que “aquests poders fan possible el vot per correu a aquelles persones que tenen problemes de mobilitat que els impedeixen acudir personalment a les oficines de Correus”. D’aquesta manera, asseguren, poden “fer les gestions necessàries per exercir el dret de vot”. A més, el col·legi remarca que es tracta d’un tràmit gratuït. Per autoritzar els poders electorals, el notari necessita disposar d’un certificat mèdic que acrediti les limitacions de la persona que vol exercir el vot. Aquesta persona pot autoritzar un apoderat a acudir a Correus per recollir la documentació pertinent i, posteriorment, tornar a l’oficina per dipositar el vot. L’apoderat només podrà ser-ho d’una sola persona.

El termini per a l’autorització de poders per exercir el vot per correu es va iniciar el dia en què es van convocar oficialment les eleccions i va acabar el 5 de febrer. Normalment aquest termini finalitza 10 dies abans de les eleccions, però es va ampliar 24 hores, a causa del coronavirus i l’alta demanda de vot per correu. Per respondre a aquesta demanda, el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, José Alberto Marín, explica que han reforçat “la llista de notaris per donar resposta a aquesta qüestió, passant-ne de dos a 10 de diaris, donat l’augment de la demanda”. José Alberto Marín ha explicat a betevé que tenen preparat “un sistema d’atorgament de poders i altres documents mitjançant videoconferència“. Lamenta que malgrat que van sol·licitar utilitzar-lo durant aquestes eleccions se’ls ha denegat aquesta possibilitat. Assegura que hauria estat molt útil per protegir les persones de risc que no surten del seu grup bombolla, ja que els notaris han hagut d’entrar a hospitals, residències d’avis i domicilis. Marín destaca que hi ha una llei aprovada a les Corts Generals que obliga el govern a presentar un projecte que possibiliti la utilització d’aquests mitjans digitals per part dels notaris per circumstàncies diferents de les eleccions. Considera que amb la urgència que hi ha per evitar riscos es podria haver utilitzat per aquesta ocasió.

El col·legi assegura que el dia de les eleccions tots els notaris de Catalunya fan guàrdia “per atendre qualsevol sol·licitud que es pogués presentar i donar fe pública de qualsevol incidència”. Segons la llei electoral, “tots els notaris han de trobar-se a disposició dels partits, coalicions, federacions i agrupacions”.

Els notaris poden donar fe de qualsevol incidència o irregularitat detectada, com aixecar acta de la constitució de les meses electorals, denunciar possibles coaccions o deixar constància de la falta de paperetes. També poden atendre queixes o altres denúncies de les quals es vulgui deixar constància. Per exercir plenament la seva funció, els notaris tenen lliure accés a les seus electorals de la seva circumscripció.