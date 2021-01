4.402 personas han muerto en las residencias de Cataluña desde que empezó la pandemia

Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra hablamos de la situación en los geriátricos de Catalunya con José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontologia. La situación en las residencias de Catalunya lejos de mejorar, como era de esperar con la implantación de estrictos protocolos o la dotación de más equipos sanitarios, empeora. El número de asilos con semáforo rojo (el que alerta de una situación grave) no ha dejado de aumentar en los últimos seis meses. 81 son los geriátricos catalanes con farolillo rojo, cuando el día 21, eran 75. Pero si la comparación se hace con datos de seis meses atrás, el resultado es aún más preocupante. Los asilos en estado crítico se han doblado desde finales del pasado mes de junio. Las residencias con semáforo rojo rondaban en ese fecha la cuarentena. Y la situación tampoco mejora a las puertas de la tercera ola en las residencias con semáforo naranja. Son esos centros que siguen teniendo a usuarios infectados por coronavirus, pero con el brote estabilizado y controlado. Un total de 136 asilos tenían ayer asignado ese farolillo, uno más que el pasado 21 de diciembre. Si la comparación se hace con datos de finales de junio, la lectura de la evolución de este semáforo calabaza apunta a una mejoría. Entonces tenían farolillo naranja un total de 279 centros. Aunque repasando las cifras de Salut se intuye que el cambio de semáforo de un importante número de esos asilos ha sido para peor, al pasar de naranja a rojo y no a verde. Estos datos revelan, por lo tanto, que la situación en esos centros de gente mayor no mejora al ritmo augurado por las autoridades de Salut después de tomar las riendas en la gestión de las residencias y superar la grave crisis sanitaria de la pasada primavera. Todo lo contrario, la actual realidad en los asilos de Catalunya sigue siendo delicada y preocupante en más del veinte por ciento del millar de residencias de gente mayor repartidas por el territorio. Estos datos constatan que el virus sigue hoy presente en 216 centros, a pesar de que ahora están mucho mejor preparados –con mayor información, protocolos y equipos sanitarios– que la pasada primavera, cuando la covid sorprendió a los geriátricos y causó estragos entre sus usuarios. El principal temor con los nuevos focos es que pueda repetirse el drama de la residencia de Tremp. Ahí murieron en poco más de tres semanas sesenta personas, el 40% de los usuarios del centro. Una mortalidad normal en la primera ola, pero excepcional en esta segunda.