3910 professionals sanitaris de tota Espanya estan contagiats pel coronavirus

El Sindicat d'Infermeria, SATSE, ha tornat a reclamar al Ministeri de Sanitat que doni una solució urgent al greu problema de falta de material de protecció que sofreixen les infermeres i infermers a l'hora d'atendre i cuidar a les persones i altres professionals sanitaris afectats pel coronavirus.

La situació que es viu en els centres sanitaris de tot l'Estat, tant d'Atenció Especialitzada com d'Atenció Primària, i altres centres soci sanitaris, com a residències d'avis, i continua constatant importants problemes de desproveïment dels diferents elements que configuren els equips de protecció individual (EPIs), com a màscares, guants o bates.

El Sindicat subratlla que, conforme han augmentat el nombre de casos, la falta d'equips de protecció individual s'ha convertit en un greu problema en molts dels centres de les diferents autonomies, la qual cosa reflecteix una falta de previsió per part de les autoritats sanitàries.

“Estem caient com a mosques, però, afortunadament, la majoria són casos lleus” diu David Carvajal, secretari d'acció sindical de SATSE

Davant aquesta lamentable realitat, SATSE ha tornat a fer una crida al Ministeri de Sanitat, administració competent després de la declaració de l'Estat d'Alarma de propiciar el proveïment d'aquests equips als centres sanitaris de tot l'Estat, perquè resolgui la situació d'indefensió que sofreixen les infermeres i infermers, així com altres professionals sanitaris, i que posa en greu risc la seva salut i la dels pacients als quals atenen.

Així mateix, el Sindicat denuncia que s'estan donant moltes situacions en les quals l'accés i ús a aquests equips està sent restringit i se subministra en alguns casos per sota de les necessitats, arribant fins i tot a amenaçar-se als professionals amb obertures d'expedients disciplinaris per la utilització dels equips de protecció individual per a prevenir contagis i/o emmalaltir.

D'igual manera, SATSE ha rebut queixes d'infermeres i infermers perquè en alguns centres s'han reduït les situacions en les quals s'administra la màscara als professionals als moments en els quals s'hagi d'atendre un pacient en aïllament protector o aeri.

D'un altre costat, des de SATSE s'insisteix que és urgent realitzar la prova de detecció del coronavirus a totes les infermeres i infermers i a la resta del personal sanitari que pugui ser sospitós d'haver-se contagiat, amb especial prioritat en els serveis i àrees que formen part del circuit habitual dels pacients aïllats i/o amb sospita de contagi.



“ha d'haver-hi més casos dels que es diuen, bàsicament perquè no et fan les proves si no dónes els símptomes” diu l'encarregat d'acció sindical.



Sobre aquest tema, el Sindicat d'Infermeria subratlla que aquestes proves cal realitzar-les, tant als hospitals com en els centres de salut, residències d'avis i la resta de centres sanitaris i soci sanitaris, reiterant que la seguretat dels professionals sanitaris és essencial i prioritària perquè aquests puguin continuar combatent aquesta pandèmia.