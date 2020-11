15.000 persones han mort a Catalunya durant els primers nou mesos de pandèmia

Dins de la cursa per obtenir una vacuna contra la Covid-19, AstraZeneca i la Universitat d'Oxford van anunciar fa tres dies que el seu sèrum tenia una eficàcia de fins al 90%. Aquest percentatge s'aconseguia, van dir, amb una de les formes d'administració de la vacuna: primer mitja dosi i al cap d'uns dies una dosi sencera. En canvi, si s'optava per dues dosis senceres, l'efectivitat era del 62%. L'anunci va crear una certa confusió que, lluny de dissipar-se, ha anat en augment, sobretot després que la Universitat d'Oxford ha admès que les "diferències" en la forma d'administració de la vacuna en la fase III de l'assaig clínic van tenir un error com a punt de partida. Hem parlat del tema amb la doctora Dra. Sònia Miravet, vicesecretària del COLEGI DE METGES DE BARCELONA i metgessa de familia. Tambè hem parlat amb la doctora dels nou mesos de la pandèmia i els 15.000 morts a Catalunya.Aquest dimecres va fer nou mesos que Salut va informar del primer cas de Covid a Catalunya. Des d'aleshores, el coronavirus ha causat la mort de més de 15.000 persones a Catalunya. El sistema sanitari català ha afrontat el que possiblement ha estat la crisi més important que ha viscut mai. Al voltant del 25 de febrer, quan es va confirmar el primer positiu, els missatges eren de calma. La conselleria assegurava que el sistema estava "preparat per tractar qualsevol cas" i l'aleshores secretari de Salut Pública, Joan Guix, afirmava que la grip els preocupava "molt més que el coronavirus". De tornada al dia d'avui, el Departament de Salut preveu disposar de 900.000 vacunes contra la covid-19 a principis del 2021. D’aquesta manera, entre el gener i el març es podrien vacunar les primeres 450.000 persones. Aquestes són les dades que ha facilitat secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Segons ha explicat Argimon, l’administració d’aquestes vacunes es faria en un primer moment mitjançant unitats mòbils i també en punts centralitzats en diferents llocs del territori, tot i que aquest dispositiu encara no està tancat.