130 estafes per bitllets d'avió falsos

Segons recull l'escrit de qualificacions provisionals, l'acusada s'oferia per aconseguir bitllets d'avió per sota del preu de mercat.

O bé feia córrer la veu perquè les víctimes contactessin amb ella, o bé els deia que treballava per a una agència de viatges. L'objectiu, subratlla la fiscalia, era guanyar-se la seva confiança.

A partir d'aquí, començava l'engany, que sempre acabava de la mateixa manera: les víctimes pagaven part dels bitllets o bé tot el viatge, i acabaven quedant-se sense poder volar.

L'escrit de fiscalia relata fins a més de 130 estafes, la gran majoria a gent que volia viatjar fins a països de l'Amèrica Central o del Sud (Equador, Colòmbia, República Dominicana, Argentina, Brasil, Xile, Cuba, Hondures, l'Uruguai o Bolívia, entre d'altres).

Sovint, l'acusada solia fer només la reserva dels bitllets, però no els arribava a pagar mai. El fiscal relata casos de víctimes que, el dia en què havien d'enlairar-se, es quedaven a terra amb les maletes fetes.

A més, en altres ocasions, la dona tan sols els enviava els bitllets d'anada, dient que quan fossin al seu país els faria arribar els de tornada.

Com que mai arribaven, les víctimes -que ja havien fet la primera part del viatge- s'havien d'espavilar a última hora a comprar-ne d'altres per no quedar-se penjats.

Ofertes d'última hora

L'escrit d'acusació relata fil per randa totes i cadascuna de les estafes. Hi havia ocasions en què l'acusada, després d'haver fet una reserva, explicava a les víctimes que havia sortit una oferta i que, si l'aprofitaven, podrien aconseguir el viatge fins a un 30% més barat.

Els demanava que avancessin el preu d'aquests bitllets, dient que després anul·laria els primers, i s'embutxacava tots els diners.

En algunes ocasions, dies abans del viatge, les víctimes trucaven elles mateixes a les companyies aèries i s'adonaven de l'engany.

Aleshores, l'acusada s'inventava alguna excusa i els tornava tan sols part dels diners. La resta, no els arribaven a veure mai més.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Del centenar llarg d'estafes, moltes d'elles es concentren al 2015. Sobretot, per a viatges que les víctimes volien fer als països d'origen durant les festes nadalenques.

De fet, al llarg d'aquell any i abans que els Mossos d'Esquadra la detinguessin, l'escrit d'acusació relata que, quan les víctimes s'adonaven de l'engany li reclamaven els diners, la dona els hi arribava a admetre obertament que se'ls havia quedat per a ella i els havia destinat a "afrontar despeses" sobrevingudes.

El llistat de persones a qui la fiscalia sosté que l'acusada va estafar és ingent. Apart d'aquelles víctimes que volien viatjar a l'Amèrica Central i del Sud, l'acusació sosté que també en va engalipar d'altres, amb bitllets inexistents per a destins com les illes gregues, Nova York, el Canadà, Burkina Faso, Senegal o Marràqueix.

Les quantitats que va embutxacar-se varien en funció de cada víctima. N'hi ha de 600 euros, de 700, de 1.500, de més de 2.000 euros o fins i tot, d'altres de molt superiors.

Entre aquestes, s'hi troben, per exemple, els 5.648 euros que va estafar per a un viatge a Santo Domingo o els 7.556 que es va quedar per vuit bitllets inexistents a Punta Cana. Fins i tot, relata el fiscal, aprofitant que una víctima li havia donat el seu número de compte, va arribar a transferir-se gairebé 11.500 euros dels seus estalvis.

Agències de viatges

Segons l'escrit del ministeri públic, la dona solia enganyar particulars. Però la fiscalia també relata dos casos d'estafes a agències de viatges. Entre abril i novembre del 2011, l'acusada va treballar per a una agència de viatges de Santa Coloma de Farners.

Abans que s'adonessin que s'embutxacava diners dels clients i l'acomiadessin, la processada s'hauria arribat a quedar 5.000 euros (una quantitat que va haver d'assumir l'agència per indemnitzar els afectats).

A més, recull la fiscalia, la dona també va estafar una altra agència de Palma de Mallorca. Dient que treballava per lliure, va demanar-los que paguessin bitllets d'avió per valor de 6.500 euros, amb la promesa que ingressaria aquests diners en un banc. Però quan va anar al caixer, l'única cosa que hi va introduir va ser un sobre en blanc.

Estafa agreujada

El fiscal recull que l'acusada, a través de totes aquestes estafes, va arribar a embutxacar-se fins a 242.534,90 euros.

Li imputa un delicte en massa d'estafa agreujada (tant pel nombre de víctimes com pels diners que es va quedar) i sol·licita que se la condemni a una pena de 6 anys de presó i a pagar 7.200 euros de multa.

A més, en concepte de danys morals, l'acusació pública reclama que la dona hagi de pagar a tots els perjudicats un 20% de tots els diners que se'ls va quedar.

És a dir, que en global hagi d'indemnitzar-los amb 48.506,98 euros. "A uns els va suposar haver de comprar nous bitllets d'avió, que eren més cars perquè s'apropava la data dels viatges; d'altres van perdre part de les vacances i d'altres, fins i tot, van arribar a quedar-se sense feina, havent de demanar préstecs per poder tornar cap aquí", recull l'escrit de fiscalia.

El judici per aquest cas s'ha assenyalat per a la setmana que ve a l'Audiència de Girona. La vista es preveu celebrar a la Secció Tercera.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat d'aquest tema, i d'altres, amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'esquadra, Imma Viudes (àudio).