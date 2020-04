Xavier Trias torna a casa després d'estar hospitalitzat per coronavirus i comença l'aïllament domiciliari

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ja és a casa seva després d'estar deu dies ingressat a l'Hospital Clínic per coronavirus. El també exconseller de Sanitat va ingressar-hi el 29 de març amb febre i tos persistent després de donar positiu la setmana anterior. Ho ha anunciat ell mateix a Twitter, on ha penjat una foto des d'una habitació, dient que es troba "molt bé" i donant "gràcies eternes" al personal "d'excel·lència" que treballa en una situació "de gran dificultat, però sempre amb ànims i contents". També ha donat les gràcies a la gent que li ha donat suport i ànims.

"Ara, des de casa em toquen 14 dies d'aïllament seguint el protocol sanitari. Aquesta malaltia la superarem si tothom fa bondat i compleix amb les recomanacions de les autoritats. Ens en sortirem! Quedeu-vos a casa". ens explica.

"encara tinc les dues pneumònies però cada vegada respir millor i cada minut vaig a millor" explica Xavier "vaig ser a un enterrament i diverses de les persones de les quals vam ser allí ens contagiem amb el virus, fins i tot un bon amic meu, metge, ha mort".



L'exconseller de sanitat diu que "crec que aquesta pandèmia ens ha enxampat a tots a peu canviat, a Catalunya no s'ha reaccionat malament. Queda realitzar proves per a determinar l'abast dels contagis. Totes les mesures que evitin la infecció s'han d'aplicar i seguir".



Qualsevol confinament precisa d'entreteniment per a fer-ho més suportable "al principi no tenia ganes de res, ara veig la tele, escolto música i ara començo a tenir ganes fins i tot d'escriure. A casa ens comuniquem per telèfon o xisclant". "he rebut moltes i diverses crides, fins i tot de gent que no és de la meva partit cosa que valoro molt perquè això ha de ser la política" conclou.