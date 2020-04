El trànsit de sortida a l'àrea metropolitana cau un 16,7% fins a les 9 del matí respecte dijous passat

El trànsit de sortida a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha reduït en un 16,71% fins a les 9 del matí d'aquest dijous respecte dijous passat, mentre que el d'entrada ha baixat un 7,77%. En comparació amb un dijous normal abans de l'estat d'alarma i el confinament, el trànsit de sortida ha caigut en un 77,05% i el d'entrada en un 75,03%, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

A herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb Juli Gendrau, director del servei català de trànsit, "avui hauríem de parlar de l'operació NO SORTIDA, quedar-se a casa és un bé per a tots, és un sacrifici, però és necessari" afirma el director del servei català de trànsit "els mossos han realitzat unes 11.000 identificacions de vehicles, tant ahir com abans d'ahir vam detectar un augment inusual de moviments de vehicles en horaris no habituals".

Gendrau afirma que "les multes poden anar de 3.000 a 30.000 euros, no són multes de trànsit, són multes de seguretat ciutadana".

De fet, a les portes de Divendres Sant, la imatge de la Costa Brava és radicalment diferent a la d'altres anys. El coronavirus deixa passejos marítims deserts i platges buides de punta a punta del litoral. Les policies locals, però, no abaixen la guàrdia i faran controls per assegurar-se que ningú se salti l'estat d'alarma. A Palafrugell (Baix Empordà) pentinaran les platges amb dron després que aquesta última setmana s'hagi arribat a denunciar un surfista. I a pobles com Cadaqués o El Port de la Selva (Alt Empordà), les patrulles blindaran literalment els accessos per evitar que ningú amb segona residència hi vagi a passar la Pasqua. També és veritat, però, que haver-se confinat a l'apartament es percep diferent en funció del municipi.

Barques ancorades a la platja de Llafranc. Cales en silenci a Calella. Terrasses buides i amb cadires apilades a Sant Antoni de Calonge. El passeig marítim de Platja d'Aro sense ni una ànima i amb la sorra de la platja completament remoguda, vestigi encara del temporal Gloria.

Arreu de la Costa Brava, aquesta és la imatge que es repeteix de punta a punta del litoral. L'estat d'alarma i el confinament pel coronavirus deixa una façana marítima deserta. I anticipa allò que pot venir després, perquè la Setmana Santa és el preludi d'un estiu que, de moment, navega en la incògnita.

Per evitar que hi hagi qui tingui temptacions de passar el cap de setmana a la segona residència, però, les policies locals i mossos d'esquadra continuaran fent controls. La situació ja no és la mateixa que quan es va activar l'estat d'alarma, però el degoteig de denúncies continua.