El sector català de la discapacitat demana mesures especials per protegir el col·lectiu davant la COVID-19.

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, vol alertar de la desprotecció de les persones amb discapacitat i les seves famílies en la gestió de la pandèmia de la COVID-19, tot i ser un col·lectiu especialment vulnerable i amb major risc de contagi que la població general. Davant la incertesa de la durada de l’actual situació, i sense haver arribat al pic de la pandèmia al nostre país, cal que les autoritats sanitàries i de protecció social adeqüin les seves actuacions a les necessitats de les persones amb discapacitat

COCARMI proposa:

Establir protocols específics per atendre les persones amb discapacitat per garantir els suports necessaris, especialment quan els cuidadors estan en situació d’aïllament, i es garanteixin materials de prevenció i protecció

Establir protocols per tenir cura de les persones de suport, particularment exposades a la COVID-19, que accelerin i garanteixin la dotació d’Equips de Protecció Individual, així com la realització prioritària de tests PCR en cas de contacte amb persones contagiades (SAD, assistència personal, llars-residència, residències...)

Garantir que la informació relacionada amb la COVID-19 és accessible i en formats accessibles (pàgines web, app, rodes de premsa, notícies, notes informatives...)

Prioritzar l’assistència en centres especialitzats (hospitals), alhora que garantir l’accessibilitat de les instal·lacions que s’habilitin per a l’atenció social i sanitària d’emergència (hospitals de campanya, hotels, complexos esportius...),

Garantir el transport públic accessible (bus, metro, tramvia, taxi, tren...) per assegurar els desplaçaments als centres de salut u Estructurar xarxes de suport davant la interrupció dels serveis essencials de suport.

“són persones molt vulnerables i el material de protecció per als professionals que treballen no ha arribat, això posa en risc a aquest col·lectiu, repeteixo, molt vulnerable en extrem” explica Mercè Batlle, tresorera de COCARMI i presidenta de la FEPCCA, “el personal està treballant com pot i també necessita suport psicològic. Ajuda malgrat la saturació no ens falta però material sí que” acaba dient Mercè “espero que l'administració tingui en compte quan passi aquesta crisi l'esforç enorme que estan fent aquestes entitats.”

El COCARMI també es posa a disposició de les diferents administracions públiques per trobar solucions que evitin que les persones amb discapacitat visquin situacions de discriminació i aïllament.