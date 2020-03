Quins tractaments s'estan utilitzant per a lluitar contra el coronavirus?

L'hospital de Can Ruti està assajant medicaments per a frenar el contagi del coronavirus. Qui vulgui participar pot acudir a la web habilitada sobre aquest tema www.estudicovid19.org

El dr. Josep Morera és pneumòleg "hi ha més de 200 estudis en marxa a tot el món, nosaltres hem volgut cridar l'atenció sobre la hidroxicoloquina per a impedir que el virus entre en la cèl·lula" ens diu "el virus acaba realitzant un atac als pulmons en la segona setmana que pot ser de major o menor grau".

Que la infecció del coronavirus produeixi símptomes lleus o una pneumònia greu depèn de la resposta immunitària de cada pacient, un sistema defensiu basat en l'acció coordinada i específica de cèl·lules de desenes de tipus diferents.

Estudiar el desplegament d'aquest exèrcit en cada fase de la infecció pot proporcionar marcadors que pronostiquin l'evolució de cada pacient. Ja hi ha avanços. Una molècula del sistema immunitari s'usa ja en hospitals espanyols per a decidir en qui pot ser efectiu un tractament experimental que frenaria la progressió de la malaltia.

"Tots els virus son molt contagiosos, el que passa es que no teniem un virus que fos molt contagiós i molt agressiu com aquest" ens acaba dient el dr.Josep Morera.

Els nivells alts d'IL6 en sang s'associen a una resposta de defensa excessiva, que es gira en contra del propi pacient: es desencadena una inflamació exagerada que no cura sinó el contrari, i que és, en última instància, la causa de les pneumònies greus i, en alguns casos, de mort.

D'hospitals italians arriben indicacions. El tocilizumab seria efectiu quan la IL6 supera certs nivells en sang, si hi ha pneumònia bilateral, dificultat per a respirar i si en dos dies s'observa un empitjorament. D'aquí la necessitat de les mesures d'IL6 en les mostres de sang.