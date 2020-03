Es prorroga un any el DNI a qui li caduqui durant l'estat d'alarma

Les persones a les quals els caduqui la vigència del DNI durant l'estat d'alarma tindran una pròrroga d'un any en la qual el document nacional d'identitat continuarà tenint validesa amb caràcter general. Aquesta és una de les mesures aprovades pel Consell de Ministres d'aquest dimarts i afecta a tots els carnets d'identitat que caduquin a partir de la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma, dissabte passat 14 de març.

la pròrroga d'aquests documents acabarà el 13 de març del 2021. La mesura també afecta als certificats reconeguts incorporats al mateix per igual període.

El sotsinspector del cos de xarxes socials de la policia nacional, Víctor Fernández, ens ha aclarit uns quants punts d'aquest tema a Herrera en COPE Catalunya. “La caducitat el DNI no significa que deixi de tenir validesa per a acreditar la nostra identitat, la caducitat del DNI pot afectar altres actes jurídics que tinguéssim subscriure, signatura de contractes, actes en notaries” explica Víctor.

Conforme a les xarxes socials Víctor ens recomana prudència a l'hora de picar en faules, ofertes falses i altres “en qüestions de seguretat i sanitat hem de confiar en fonts oficials directes. Res de cunyats que et diuen o documents que t'envien o reenvies. Aquestes coses posen en risc la seguretat”. Continua dient el sotsinspector “Tots estem alarmats per aquesta alerta sanitària. Els delinqüents ho saben i apliquen allò a la qual cosa nosaltres faríem cas o obriríem la porta. Si es presenta algú en el nostre domicili dient que és personal sanitari i nosaltres no hem anomenat prèviament per a sol·licitar aquest servei, és aplicable a qualsevol servei no sol·licitat, cal cridar a la policia i no obrir mai la porta”.

Les xarxes socials són una eina genial per a difondre informació útil i cal deixar-les lliures de cadenes, faules, i altres.