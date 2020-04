Professors demanen un increment urgent de recursos telemàtics

Des del 13 de març, amb el tancament de centres educatius a causa del Covid-19, els i les treballadores de l’educació pública ens hem vist abocats a haver de seguir la tasca educativa de forma telemàtica. Aquest teletreball ha arribat en un context de retallades persistents que ja generaven mancances d’atenció a l’alumnat i no permetien una educació pública de qualitat per a tothom.

Hem parlat amb Ramón Font, portaveu d'USTEC "Desanima tenir 50 alumnes i que es connectin 6, hem de ser flexibles amb les capacitats tecnològiques que té cadascun i també humanes" explica "també ens sorprèn que s'estiguin donant ordinadors als alumnes però se'ls tregui professors. No s'estan complint les substitucions".



Ha de ser avaluable el tercer trimestre? "hi ha uns nivells que s'entenen que hagin de ser avaluables, però posar notes a famílies que estan confinades en espais reduïts no. Com pots demanar a un alumne que rendeixi en aquestes circumstàncies"

Les diferents condicions pel que fa a recursos materials i les diverses situacions socials i familiars tant de l’alumnat com del professorat, juntament amb les indicacions del Departament d’educació de seguir avançant matèria, estan generant una diferència en els ritmes d’aprenentatge encara major que amb l’ensenyament presencial i, per tant, un augment de la segregació escolar. A això cal afegir l’aplicació del decret de direccions i autonomia de centres que està suposant instruccions i càrregues de treball molt diferents i que no atenen, en molts casos, a la conciliació familiar del professorat sinó a l’arbitrarietat de d’algunes direccions.

Ara, a més, el Departament ha donat instruccions que aquest tercer trimestre sigui avaluable sense tenir en compte la bretxa digital i sociofamiliar que ha reconegut el propi conseller Bargalló. Tot això, sense garantir l’augment de recursos materials i humans necessaris per pal·liar mínimament els efectes del confinament i el teletreball. És a dir, no es garanteix el dret a l’educació a l’alumnat però es vol obligar al professorat a avaluar i qualificar.