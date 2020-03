Preocupació al gremi de perruqueríes si no es prenen mesures econòmiques

A l'inici del període de confinament, el govern va autoritzar l'obertura de les perruqueries com un dels serveis mínims al ciutadà. La mesura va sorprendre a tots, però principalment als professionals del gremi. Un dia més tard es va rectificar aquesta mesura i aquests establiments s'unien als tipus de negocis que havien de tancar les seves portes mentre sigui actiu l'estat d'alarma i confinament.

A Herrera en COPE Catalunya parlem d'aquesta situació i del delicat estat econòmic del sector amb Antonio Arjona, president del gremi de perruqueries de Catalunya.

Antonio explica que “No es va rebre bé el fet que les perruqueries estiguessin autoritzades a obrir durant el període de confinament, no es va entendre la decisió del govern”, diu, “la distància de seguretat d'un metre i mig no és compatible amb exercir la professió”.

El gremi tampoc està d'acord amb el fet d'anar a les cases, “allí tampoc saps amb què et trobaràs”

La situació econòmica a la qual s'aboca el sector tampoc és bona, “les pèrdues que es preveuen són molt elevades, tremendes” explica Antonio, “el govern encara no ens ha dit res, però sembla que la Generalitat de Catalunya ja prepara algunes mesures per a esmorteir aquest impacte econòmic negatiu”

El sector ja estava complicat a causa de la forta competència dels últims anys, marcant preus baixos i inassumibles, “no és possible que es cobri 5€ en alguns establiments, tothom té dret a viure, però haurien de mirar-ho tant les associacions com les autoritats. Així no es pot contractar gent i dubto de la higiene que puguin tenir, que deurien, com tots” acaba explicant Antonio.

Amb aquesta crisi sanitària plou sobre mullat en el sector de les perruqueries.