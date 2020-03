Pinter dóna 14.000 màscares a hospitals, guàrdia urbana de Barberà i fundació ATENDIS de Sabadell

L'alta demanda de material sanitari, sobretot màscares, fa que aquest escassegi. L'especulació amb les màscares, que s'ha convertit en producte d'avantguarda per a acte-protegir-se contra el *coronavirus, ha fet que gairebé estiguin esgotades allà on més es necessiten.

Pinter, empresa dedicada a la pintura des de 1978, conscient del problema ha repartit 14.000 màscares entre diferents hospitals, guàrdia urbana de Bàrbera i en la fundació ATENDIS de Sabadell.

“no sols hem repartit en hospitals, si no en centres més petits com a associacions de minusvàlids i de nens” comenta Carlos Rodríguez, gerent de Pinter “Ens va dir la gerent de l'hospital Dexeus per si podíem tirar una mà i això fem”. Ens diu Carlos. Però, d'on surten tantes màscares? “molt senzill, nosaltres les usem com a part de la prevenció de riscos en el treball i el mes de juliol de l'any passat va sorgir una oportunitat de comprar una remesa d'unes 18.000 màscares de les quals fins ara havíem usat unes 2.000 o 3.000”. explica Carlos “des de petit la meva mare em va inculcar la necessitat de ser solidari, fes el bé i no miris a qui”.

