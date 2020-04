Metges de Catalunya alerta d'un possible rebrot de coronavirus "inassumible" per al sistema sanitari

Metges de Catalunya ha avisat que la fi del confinament total ordenada pel govern espanyol podria comportar a curt termini un rebrot de coronavirus. Segons el sindicat, si això passés seria "inassumible" per al sistema sanitari, que recorden que està "extremadament tensat i amb unes plantilles molt castigades física i emocionalment". En un comunicat, el sindicat ha demanat "més temps per rebaixar la pressió assistencial", reduir el nombre de pacients hospitalitzats i recuperar el personal sanitari abans de "relaxar" les mesures. "Aquest seria el millor salvavides per evitar un nou col·lapse", asseguren.

Hem parlat al doctor Salvador Macip, investigador i autor del llibre "grans epidèmies modernes", col·laborador de la UOC, que veu aquest retorn al treball precipitat "em sembla que estem encara un moment en el qual hi ha molts casos i obrir la porta al fet que la gent torni al treball és donar una sensació que tot està controlat. És cert que possiblement ja hem passat el pic de la famosa corba però és una corba que cal baixar", ens explica "esperem que la gent sigui assenyada i prengui les mesura de seguretat adequades, però el risc de repunt de casos és elevat. Cal estar alerta. El problema és que no tenim un pla de defensa preparat, no a Espanya, si no a nivell planetari" afirma Salvador.



Conforme a l'efectivitat de la màscara diu "la màscara no et protegeix a tu, protegeix als altres. Si tothom va amb màscara s'impedeix que les gotes de saliva s'expandeixin". afirma " el que és fascinant és el per què no afecta tant als nens, l'estudi de Sant Joan de *Dèu serà molt important per a entendre per què passa això".

Metges de Catalunya creu que iniciar el desconfinament sense un estudi per saber el percentatge de població afectada "podria posar en risc la ciutadania" si h hagués una nova onada de casos greus que requerissin medicina intensiva. Recorden que l'ocupació a les UCI està al voltant del 85% i, per tant, el marge d'absorció és "molt escàs".

D’altra banda, el sindicat recorda la "necessitat imperiosa" de proveir adequadament d'equips de protecció individual complets les plantilles dels centres hospitalaris, d’atenció primària, sociosanitaris i residències, per frenar el contagi entre els treballadors de la salut. A més, reclama que s’incrementi la distribució de tests ràpids de diagnòstic del coronavirus per als professionals que estan en la primera línia i, progressivament, per a la resta de la població.