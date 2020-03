En marxa una campanya de recollida de fons per finançar la compra de respiradors

La situació creada per la pandèmia del coronavirus genera mancances i necessitats de material als hospitals que dificulten poder cobrir les necessitats actuals per tractar als pacients més greus.

Davant d’aquesta situació un grup d’enginyers liderat per l’empresa catalana Protofy.xyz, amb l’ajuda de l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Germans Trias i Pujol, han creat “OxyGEN”, un respirador de campanya. Aquest té per objectiu donar resposta a l’eventual manca de respiradors d’emergència per l’ús intensiu a les UCIs hospitalàries a causa de l’elevat nombre de persones infectades pel coronavirus.

Des de l’Hospital Clínic fem una crida a la solidaritat per continuar avançant en aquest projecte amb l’aportació dels recursos necessaris per fer-lo possible.

migranodearena.org és la plataforma a través de la qual es van recollint les donacions per a l'adquisició d'aquests respiradors. A herrera a COPE Catalunya i Andorra parlem amb Núria Caralt directora de la plataforma "Es necessiten 750 mil euros per a aquests respiradors." Ens explica Núria, i sobre la transparència i bon ús dels diners ens diu que "Un cop s'hagin cobert les necessitats de compra d'aquests respiradors, els diners que sobrin es destinaran a altres adquisicions de material necessari" continua, "tot s'ha de fer amb la màxima transparència fent arribar als donants a què es destinen aquests recursos econòmics" A la pregunta de quants diners es porten recaptats la directora de migranodearena.org ens diu "ara hi ha uns 270 mil euros recaptats, un respirador costa entre 750 € i 5.000 € ".

Per què es necessiten els respiradors?

Col·loquen a les persones en un respirador quan no són capaços de respirar pel seu compte. Això pot ser per qualsevol de les següents raons:

-Per constatar que la persona estigui rebent suficient oxigen i eliminant el diòxid de carboni.

-Després de la cirurgia, les persones poden necessitar un respirador que respiri per elles quan els hagin donat un medicament que els causi somni i la seva respiració no hagi retornat a la normalitat.

-Una persona té una malaltia o lesió i no és capaç de respirar normalment.

-La majoria de les vegades, es necessita un respirador sol per un curt temps - hores, dies o setmanes. Però en alguns casos, es necessita durant mesos, o de vegades anys.

Quina classe de cures necessita una persona quan està amb un respirador?

A l'hospital, una persona amb un respirador és vigilada acuradament per proveïdors d'atenció mèdica, incloent metges, personal d'infermeria i terapeutes respiratoris.

Les persones que necessiten un respirador durant llargs períodes poden romandre en centres d'atenció a llarg termini. Algunes persones amb una traqueotomia poden estar a casa.