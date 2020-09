Martes 15 de septiembre empiezan las sanciones a los vehículos contaminantes

La pandemia de covid-19 tuvo, entre sus escasos motivos de alegría, que el aire del área metropolitana de Barcelona fuera el pasado 1 de abril el más limpio y puro de los últimos 100 años. Aquel día, según el calendario aprobado a finales del 2019, finalizaba precisamente el periodo de gracia para los vehículos más contaminantes que circularan dentro de la llamada zona de bajas emisiones (ZBE). Del inicio de las sanciones ,que empiezan el próximo martes, hablamos hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra, con el presidente de AUTOMOVIMISTAS EUROPEOS ASOCIADOS, Mario Arnaldo. Los turismos y motos que no disponen de la etiqueta medioambiental necesaria serán multados a partir del 15 de septiembre. A partir de esa fecha y de forma progresiva será el turno del resto de afectados. Las furgonetas y pequeñas camionetas de reparto, por ejemplo, tendrán que cumplir obligatoriamente la nueva norma a partir del 1 de enero del 2021. Los últimos serán los autocares de transporte de pasajeros, que tendrán un año más de cuerda, hasta enero del 2022.

El principal motivo de preocupación ahora para cumplir con los parámetros de contaminación que fija la OMS y exige cumplir la Unión Europea es que el transporte público no inspira aún confianza entre los usuarios, incluso aunque el uso de mascarillas sea obligatorio. Este y otros temas cercanos puedes oírlos cada día de 12.20 a 13 horas en 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Las historias más humanas que suceden en Catalunya son ampliadas con las voces de sus protagonistas en las franjas locales de la Cadena COPE en Catalunya. Si tu horario de escuchar radio es a partir de las 13 y hasta las 14 horas no te pierdas 'Migdia Cope Catalunya y Andorra'.Un tiempo de radio en directo con las mejores entrevistas musicales de los artistas que triunfan o los escritores que presentan sus últimas novedades literarias. No falta nunca la ultima hora informativa contada de forma ágil y rápida .Un avance de las noticias deportivas que se ampliarán a las 15.05 horas en 'Esports COPE' o el tiempo y la movilidad en las carreteras catalanas. Recuerda, de 12.20 a 14 horas, escucha COPE Catalunya i Andorra.