L'ICO posa en marxa tres assajos clínics sobre el coronavirus en pacients oncològics

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha impulsat tres assajos clínics sobre el coronavirus en pacients oncològics i professionals de la salut. Aquests estudis s'han posat en marxa després de detectar que els pacients amb immunosupressió de malalties hemato-oncològiques presenten major risc de contraure la infecció, desenvolupar complicacions i triguen més temps en reduir la càrrega viral. Un dels assajos explorarà l'eficàcia del baricitinib en pacients amb càncer que contreguin el coronavirus i desenvolupin pneumònia. El segon analitzarà l'ús de la hidroxicloroquina, en malalts oncològics i personal assistencial amb símptomes lleus. Per últim, s'estudiarà l'eficàcia de la hidroxicloroquina per prevenir el coronavirus en treballadors.

Hem parlat amb el doctor Ramón Salazar, cap d'oncologia mèdica i director de recerca de l'ICO. Té por la gent a anar a l'hospital? "és cert que tal vegada hi ha un factor por al coronavirus en les primeres visites de malalts de càncer que ja s'està superant" explica. " les operacions vitals de càncer s'han realitzat, el coronavirus no para els tractaments".



"tenim dues recerques, una d'elles és un medicament que impedeix la inflamació per la pneumònia i el combina amb la impossibilitat que el virus s'uneixi a l'alvèol pulmonar" diu "la hidroxicloroquina pot ser una de les solucions però cal demostrar-ho en assajos clínics. Estem intentat tenir aquestes evidències del seu possible bon funcionament".

Els primer assaig que farà l'ICO s'anomena BarCOVID19 i explorarà l'eficàcia de baricitinib en el tractament de pacients amb càncer i coronavirus que desenvolupen pneumònia. Aquest medicament té dos mecanismes d'acció interessants, antiinflamatori i inhibidor de la incorporació de virus en el alvèol.

El segon és l'assaig Oncovid i estudiarà l'eficàcia de la hidroxicloroquina, un altre antiinflamatori que in vitro disminueix la càrrega viral dels infectats. En aquest cas es compararan els resultats de pacients amb càncer amb professionals assistencials que s'hagin infectat per coronavirus, tots ells amb símptomes lleus-moderats (sense pneumònia).

Per últim, el PrevenCov esta orientat a professionals de la salut i analitzarà l'eficàcia de la hidroxicloroquina per prevenir la infecció en treballadors assistencials i no assistencials dels hospitals de l'ICO mitjançant un disseny aleatoritzat i controlat amb placebo.

L'ICO ha creat un perfil a la pàgina web Contraelcoronavirus.org perquè totes les persones que vulguin puguin col·laborar en la recerca del coronavirus i dotar de més recursos l'equip investigador.