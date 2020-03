Les associacions de la gent gran demanen ajuda contra el coronavirus

Diverses entitats en defensa dels drets de la gent gran han signat un manifest a través del qual reclamen a totes les administracions una atenció sanitària completa per al col·lectiu en l'actual situació de crisi sanitària. Les organitzacions signants han posat de manifest que la gent gran és un col·lectiu d'"alt risc" de contagi del coronavirus i per això han reclamat implantar "immediatament" els protocols adients per donar una atenció sanitària completa i eficient "optimitzant recursos". Han reclamat també proporcionar tots els recursos professionals i tècnics necessaris per afrontar la situació, així com equips de protecció individual "imprescindibles" per als treballadors, familiars, entorn de la persona malalta i la mateixa persona.

Al manifest també demanen assegurar que els equips de cures pal·liatives prestin assistència a les persones que ho necessitin al seu domicili o centre residencial i que, en el supòsit que la malaltia porti a la mort, la persona afectada "pugui traspassar amb dignitat i sense patiment".

Les entitats han aprofitat per reconèixer i agrair "la tasca que estan duent a terme el conjunt de professionals que afronten aquesta situació d'emergència sanitària i social".

A més, han recordat que moltes de les persones grans, independentment de si viuen en domicili particular, residència o en estades temporals a centres sociosanitaris, disposaven de serveis amb una dotació de recursos "insuficient" abans de la pandèmia.

Entre els signants hi ha CCOO, la Coordinadora Nacional de Pensionistes i Jubilats de Catalunya, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, la Federació d'Associacions de Malalts d'Alzheimer de Catalunya, la de Veïns i Veïnes de Barcelona, la Fundació FiraGran i la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, entre d'altres.

Parlem amb Josep Carner, president de la federació d'associacions de gent gran "els majors de 65 anys som els més afectats per aquest virus. Ens preocupa que la saturació del sistema sanitari arribi a un punt que s'hagi de triar a qui ajudar, si a un jove o a una persona gran" comenta "per descomptat aquesta crisi ens ha posat en la portada dels mitjans"