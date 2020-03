Un informe de Salut preveu fins a 13.000 morts per coronavirus a Catalunya en el pitjor dels escenaris

Un informe del Departament de Salut preveu fins a 13.000 morts per coronavirus a Catalunya en el pitjor dels escenaris. La conselleria té a sobre de la taula diversos informes amb "múltiples escenaris" que canvien "cada dia", segons fonts de Salut. Un d'aquests informes preveu que el pic de contagis de covid-19 arribi a Catalunya a finals d'abril. Segons les prediccions que recull l'informe, les morts arribarien a 13.000 si els contagis segueixen el ritme d'Itàlia tot el temps i a les 7.600 si haver avançat les mesures de confinament té efecte. Fonts coneixedores de l'informe apunten que les xifres poden ser significativament inferiors si el confinament se segueixi de manera estricta.

L'informe, amb data del 24 de març, estableix dos escenaris a llarg termini. El primer passa per assumir que Catalunya segueixi el mateix ritme que Itàlia durant tot el temps, de manera que el pic de contagis s'assoleixi el 28 d'abril amb més de 121.000 casos en actiu.

El segon escenari preveu que el fet de posar en marxa les mesures de confinament 10 dies abans que en el mateix escenari a Itàlia té un efecte "positiu" en l'evolució de la corba, de manera que el pic arribi uns dies abans, el dia 24 d'abril, amb un menor número de casos i de manera més progressiva. En aquest escenari, la previsió és que el 24 d'abril hi hagi 70.891 casos en actiu.

Aquestes prediccions tenen en compte que s'han de mantenir les mesures de confinament mentre no s'assoleixi una baixada significativa dels casos i el document recorda que a la Xina no es van retirar les mesures fins la part final del descens de la corba. Els models predictius situen el descens significatiu de la corba a partir del mes de maig.

El mateix document remarca que els resultats del model estan "fortament condicionats" per l'evolució dels pròxims dies i que es treballa en diferents escenaris futurs en funció de la progressió de la infecció. Haver aplicar mesures agressives a l'inici pot prevenir la transmissió sostinguda del virus, apunta.

"ens hem de basar en el que ens diuen els epidemiòlegs" ens explica el dr. Joan ramón Masclans, president de la societat catalana de medicina intensiva i crítica de l'acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya, "el confinament que s'està fent donarà els seus fruits, l'objectiu és baixar la corba al més aviat possible" ens diu el dr.Joan, "que aquesta setmana està sent molt dura en dono fe, la qual cosa no se sap realment és el que passarà la setmana que ve."