Herrera Cope Catalunya i Andorra 17 Julio 2020

La viròloga del CSIC Margarita del Val acaba d’admetre que no s’esperava que hi hagués tants brots tan aviat. Ha dit que continua sent bàsic que ningú abaixi la guàrdia.

“Hem estat estables des de l’inici de maig gràcies al comportament individual de les persones, però, a mesura que hi hagi gent cansada de tenir precaució, el virus tornarà amb força i no sabem per on atacarà més fort”

Del Val tem sobretot l’arribada del fred, perquè, segons diu, deixarem d’estar a l’aire lliure, hi haurà més contactes en llocs tancats i és quan hi pot haver una segona onada forta. També ha dit que no es pot controlar tota la població.

“És impossible controlar 47 milions de persones, el que hem d’intentar és que no apareguin brots; si no, haurem de tornar a mesures molt dures, i ja en sabem l’impacte”

Tot i així, afirma que “no podem saber on es donarà un brot, és una qüestió de sort”. Del Val aclareix que “el fet que en un lloc aparegui un brot no vol dir que s’estiguin fent les coses pitjor que en d’altres”.

El genoma del coronavirus varia menys que el de la grip

La viròloga del CSIC explica que el covid és un virus amb un genoma que varia, però menys que el de la grip, i diu que això ho tenim a favor nostre.

Va canviant, però això no fa que sigui més o menys agressiu, són canvis bastant atzarosos

De Val pensa que “si a la tardor som capaços d’aplicar totes les mesures que ja coneixem i hem aplicat, i amb noves eines com una aplicació de mòbil, podrem evitar un nou gran confinament”.

