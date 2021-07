L'entreteniment, l'actualitat i la informació de serveis és el nostre ADN. Cada dia et portem als millors experts per a parlar dels temes del moment en el món local i que en aquest moment, o més tard, seran notícia. T'ajudem a saber i entendre avui el que passarà demà.

Podràs tenir una nova visió de les coses gràcies a un enfocament modern, dinàmic i objectiu que t'ajudaran a saber i a entendre millor què està passant prop de tu.

Experts en diferents camps, artistes, crítics, científics ens donen el seu punt de vista de tots els temes locals que t'interessen.

Herrera en COPE t'ofereix tota la informació de proximitat des de COPE Catalunya i Andorra presentat per David Velasco.

Avui hem parlat amb DE LA INGESTA D'ALIMENTS ECOLÒGICS A LA INFANCIA I QUE S'ASSOCIA AMB UN MILLOR DESENVOLUPAMENT COGNITIU. ENS HO HA EXPLICAT EL JORDI JÚLVEZ, PRIMER AUTOR DE L'ESTUDI, INVESTIGADOR DE L'INSTITUT SANITARI PERE VIRGILI.

TAMBÉ HEM PARLAT AMB ABELARDO RIAZOR EL PROPIETARI DEL RESTAURANT CASA DARIO, UN RESTAURANT AMB LA TRADICCIÓ DE LA BONA CUINA GALEGA, AMB PRODUCTES DE QUALITAT.

També ens pots escoltar a través de la nostra app i els diferents dispositius multimèdia.