L'entreteniment, l'actualitat i la informació de serveis és el nostre ADN. Cada dia et portem als millors experts per a parlar dels temes del moment en el món local i que en aquest moment, o més tard, seran notícia. T'ajudem a saber i entendre avui el que passarà demà.

Podràs tenir una nova visió de les coses gràcies a un enfocament modern, dinàmic i objectiu que t'ajudaran a saber i a entendre millor què està passant prop de tu.

Experts en diferents camps, artistes, crítics, científics ens donen el seu punt de vista de tots els temes locals que t'interessen.

Herrera en COPE t'ofereix tota la informació de proximitat des de COPE Catalunya i Andorra presentat per David Velasco.

Avui hem parlat amb Jorge Flores director de pantallas amigas, de la guia Tik-Tok per a pares i mares.

També hem tingut en el programa a Ivan Carrasco, Alma mater de STARRACO UNLIMITED, Àngels Puntas cuinera i CEO de la Patente que ens ha portat consell per una cuina d'estiu.

Ens ha acompanyat Raquel Velasco, psicologa de Bluau per parlar del son dels nens a les vacances, també el doctor Ruben del Rio, dermatòleg, que ens ha explcat commcuidar la pell a l'estiu.

Tots aquests continguts s'emeten de dilluns a divendres des de les 12:20h fins a les 13:00h.

Avui hem tingut a la Nuria Pique per conéixer de primera mà com es restaura una obra d'art, quins són els criteris de restauració i el Procés.

