Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Xavier Trias torna a casa després d'estar hospitalitzat per coronavirus i comença l'aïllament domiciliari.

L'exalcalde de Barcelona Xavier Trias ja és a casa seva després d'estar deu dies ingressat a l'Hospital Clínic per coronavirus. El també exconseller de Sanitat va ingressar-hi el 29 de març amb febre i tos persistent després de donar positiu la setmana anterior. Ho ha anunciat ell mateix a Twitter, on ha penjat una foto des d'una habitació, dient que es troba "molt bé" i donant "gràcies eternes" al personal "d'excel·lència" que treballa en una situació "de gran dificultat, però sempre amb ànim

-El trànsit de sortida a l'àrea metropolitana cau un 16,7% fins a les 9 del matí respecte dijous passat.

El trànsit de sortida a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha reduït en un 16,71% fins a les 9 del matí d'aquest dijous respecte dijous passat, mentre que el d'entrada ha baixat un 7,77%. En comparació amb un dijous normal abans de l'estat d'alarma i el confinament, el trànsit de sortida ha caigut en un 77,05% i el d'entrada en un 75,03%, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

A herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb Juli Gendrau, director del servei català de trànsit, "avui hauríem de parlar de l'operació NO SORTIDA, quedar-se a casa és un bé per a tots, és un sacrifici, però és necessari" afirma el director del servei català de trànsit "els mossos han realitzat unes 11.000 identificacions de vehicles, tant ahir com abans d'ahir vam detectar un augment inusual de moviments de vehicles en horaris no habituals".

Gendrau afirma que "les multes poden anar de 3.000 a 30.000 euros, no són multes de trànsit, són multes de seguretat ciutadana".