Avui, a herrera a COPE Catalunya i Andorra, hem parlat d'aquests temes:

-La Generalitat recomana l'ús de mascaretes per anar a la compra.

Protecció Civil recomana portar mascareta per sortir al carrer en general, però no hi pot obligar, perquè això només ho pot fer el govern espanyol. Protecció Civil apunta aquesta mesura, a més de fer servir guants, mantenir la distància de seguretat i rentar-se sovint les mans. "Són consells d'autoprotecció, no hi ha cap ordre ni obligació". Si algun dia la Generalitat considera que hauria de ser obligatori, ho haurà de demanar al govern espanyol, que és l'únic que pot prendre la decisió.

Protecció Civil va actualitzar aquesta recomanació dimecres passat, el mateix dia que la Conselleria de Salut, també va actualitzar les seves recomanacions afirmant: "Si utilitzeu una protecció que us tapi boca i nas tingueu en compte que pot ser un focus de contaminació si no està ben neta i desinfectada. S’ha d’evitar tocar-la amb les mans fins que sortiu de la botiga i cal eliminar-la o netejar-la i desinfectar-la cada vegada que s’utilitzi. No oblideu que l’ús d’aquestes mascaretes casolanes no podrà mai reemplaçar les veritables mesures de protecció que són el correcte rentat de mans i sobretot el distanciament social que es concreta en mantenir-se a un metre i mig com a mínim de les altres persones, també a l’interior dels espais tancats".

-El Govern impulsa una 'app' per resoldre dubtes sobre el confinament.

El Govern impulsa 'ConfinApp', una aplicació on la ciutadania podrà resoldre els seus dubtes sobre el confinament, i que també tindrà utilitat quan es pugui començar a sortir de casa. Aquesta eina permetrà incloure el certificat de mobilitat, conèixer quins desplaçaments estan permesos, resoldrà dubtes sobre qüestions laborals o sobre el curs escolar, o permetrà consultar la velocitat d'internet que cadascú té a casa seva. L'aplicació compta amb un assistent virtual 'bot' que intentarà "facilitar la vida al ciutadà". Aquesta app també servirà perquè el post confinament "gradual" es faci "sense posar en risc la població".